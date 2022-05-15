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تقتلون الشعب في البر والبحر والجو.. ولي عهد إيران السابق يهاجم النظام الإيراني

وصفه بالنظام المجرم والجبان

هاجم ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي؛ النظام الايراني بشدة، واصفاً المسؤولين بالفاسدين والمجرمين الذين يقتلون الشعب الإيراني في البر والبحر والجو.

وقال رضا بهلوي؛ في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "أولاً تقتلون شباب إيران في البر والجو والبحر، ثم تسخرون من أسرهم بوقاحة وانحرافات وأكاذيب قذرة تعطي الصبغة الدينية".

وأكّد بهلوي؛ أن مَن يظن أنه يمكنه تغيير السلوك الإجرامي المتخلف لدى النظام الإيراني مثل مَن ينخرط في ممارسات عقيمة.

جاء ذلك تعليقاً على مقتل عشرات الجنود في مدمّرة تابعة للجيش الإيراني في قصفٍ بالخطأ من سفينة حربية إيرانية قبل أيام قليلة.

النظام الايراني إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقتلون الشعب في البر والبحر والجو.. ولي عهد إيران السابق يهاجم النظام الإيراني
سبق

هاجم ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي؛ النظام الايراني بشدة، واصفاً المسؤولين بالفاسدين والمجرمين الذين يقتلون الشعب الإيراني في البر والبحر والجو.

وقال رضا بهلوي؛ في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "أولاً تقتلون شباب إيران في البر والجو والبحر، ثم تسخرون من أسرهم بوقاحة وانحرافات وأكاذيب قذرة تعطي الصبغة الدينية".

وأكّد بهلوي؛ أن مَن يظن أنه يمكنه تغيير السلوك الإجرامي المتخلف لدى النظام الإيراني مثل مَن ينخرط في ممارسات عقيمة.

جاء ذلك تعليقاً على مقتل عشرات الجنود في مدمّرة تابعة للجيش الإيراني في قصفٍ بالخطأ من سفينة حربية إيرانية قبل أيام قليلة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:44 PM

تقتلون الشعب في البر والبحر والجو.. ولي عهد إيران السابق يهاجم النظام الإيراني

وصفه بالنظام المجرم والجبان

A A A
خالد علي - الرياض
2
8,544

هاجم ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي؛ النظام الايراني بشدة، واصفاً المسؤولين بالفاسدين والمجرمين الذين يقتلون الشعب الإيراني في البر والبحر والجو.

وقال رضا بهلوي؛ في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "أولاً تقتلون شباب إيران في البر والجو والبحر، ثم تسخرون من أسرهم بوقاحة وانحرافات وأكاذيب قذرة تعطي الصبغة الدينية".

وأكّد بهلوي؛ أن مَن يظن أنه يمكنه تغيير السلوك الإجرامي المتخلف لدى النظام الإيراني مثل مَن ينخرط في ممارسات عقيمة.

جاء ذلك تعليقاً على مقتل عشرات الجنود في مدمّرة تابعة للجيش الإيراني في قصفٍ بالخطأ من سفينة حربية إيرانية قبل أيام قليلة.

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