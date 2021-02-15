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جدة تستضيف المؤتمر الوطني السابع للجودة

خلال الفترة مـن 1 إلى 3 رجب المقبل

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المؤتمر الوطني السابع للجودة، في مدينة جدة، برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يأتي ذلك خلال الفترة مـن 1 إلى 3 رجب المقبل، الموافق 25 إلى 27 فبراير الجاري.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، ليعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد العديد من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور من بينها التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، وإبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

كما يشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، تمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة.

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جدة تستضيف المؤتمر الوطني السابع للجودة
سبق

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المؤتمر الوطني السابع للجودة، في مدينة جدة، برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يأتي ذلك خلال الفترة مـن 1 إلى 3 رجب المقبل، الموافق 25 إلى 27 فبراير الجاري.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، ليعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد العديد من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور من بينها التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، وإبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

كما يشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، تمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
07:35 PM

جدة تستضيف المؤتمر الوطني السابع للجودة

خلال الفترة مـن 1 إلى 3 رجب المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المؤتمر الوطني السابع للجودة، في مدينة جدة، برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يأتي ذلك خلال الفترة مـن 1 إلى 3 رجب المقبل، الموافق 25 إلى 27 فبراير الجاري.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، ليعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد العديد من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور من بينها التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، وإبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

كما يشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، تمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة.

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