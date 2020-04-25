هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة
قالت: على كل من يرغب في المزاولة أن يحصل على الشهادة من الجهة المعنية بذلك
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
هيئة حقوق الإنسان
هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-25
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
07:37 PM
هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة
قالت: على كل من يرغب في المزاولة أن يحصل على الشهادة من الجهة المعنية بذلك
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .