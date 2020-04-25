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هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة

قالت: على كل من يرغب في المزاولة أن يحصل على الشهادة من الجهة المعنية بذلك

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة
سبق

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
07:37 PM

هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة

قالت: على كل من يرغب في المزاولة أن يحصل على الشهادة من الجهة المعنية بذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,380

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .

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