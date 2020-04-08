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إتمام الالتحاق ببرنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات عبر بوابة "العمل الحر"

"هدف": "لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط وتوفير فرص عمل جديدة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يمكن للمتقدمين إلى برنامج دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات؛ إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر الإلكترونية freelance.sa؛ حيث يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريًّا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأكد الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات"، يقدم دعمًا ماليًّا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، لمدة شهرين ميلاديين؛ بدءًا من أمس الأول (الاثنين).

وبيّن "هدف" أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر freelance.sa، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار "سجل معنا في توصيل الطلبات"، ثم "إنشاء حساب"، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط "توصيل الطلبات".

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إتمام الالتحاق ببرنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات عبر بوابة "العمل الحر"
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يمكن للمتقدمين إلى برنامج دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات؛ إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر الإلكترونية freelance.sa؛ حيث يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريًّا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأكد الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات"، يقدم دعمًا ماليًّا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، لمدة شهرين ميلاديين؛ بدءًا من أمس الأول (الاثنين).

وبيّن "هدف" أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر freelance.sa، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار "سجل معنا في توصيل الطلبات"، ثم "إنشاء حساب"، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط "توصيل الطلبات".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:25 AM

إتمام الالتحاق ببرنامج دعم العاملين في توصيل الطلبات عبر بوابة "العمل الحر"

"هدف": "لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط وتوفير فرص عمل جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يمكن للمتقدمين إلى برنامج دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات؛ إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر الإلكترونية freelance.sa؛ حيث يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريًّا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأكد الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات"، يقدم دعمًا ماليًّا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، لمدة شهرين ميلاديين؛ بدءًا من أمس الأول (الاثنين).

وبيّن "هدف" أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر freelance.sa، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار "سجل معنا في توصيل الطلبات"، ثم "إنشاء حساب"، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط "توصيل الطلبات".

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