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ارتفاع في أسعار النفط بسبب التفاؤل بخفض الإنتاج والتعافي من كورونا

توقعات بأن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث تخطى خام القياس العالمي برنت حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل، بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسين تخفيضات للإنتاج، وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو 2% إلى 40.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش.

وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس، بعدما كسب 3.3 % يوم الثلاثاء.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار ما يعادل 2.9% إلى 37.87 دولار للبرميل، وكان قد بلغ 38.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس، وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9%.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل، بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي، بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء، بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وقالت مصادر: منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة في المئة من الإنتاج العالمي لشهري يوليو وأغسطس.

من ناحيته، أوضح مدير السلع الأولية لدى "فيليب فيوتشرز" أفتار ساندو؛ أن المتعاملين يتوقعون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع في أسعار النفط بسبب التفاؤل بخفض الإنتاج والتعافي من كورونا
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث تخطى خام القياس العالمي برنت حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل، بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسين تخفيضات للإنتاج، وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو 2% إلى 40.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش.

وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس، بعدما كسب 3.3 % يوم الثلاثاء.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار ما يعادل 2.9% إلى 37.87 دولار للبرميل، وكان قد بلغ 38.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس، وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9%.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل، بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي، بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء، بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وقالت مصادر: منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة في المئة من الإنتاج العالمي لشهري يوليو وأغسطس.

من ناحيته، أوضح مدير السلع الأولية لدى "فيليب فيوتشرز" أفتار ساندو؛ أن المتعاملين يتوقعون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:48 PM

ارتفاع في أسعار النفط بسبب التفاؤل بخفض الإنتاج والتعافي من كورونا

توقعات بأن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث تخطى خام القياس العالمي برنت حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل، بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسين تخفيضات للإنتاج، وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو 2% إلى 40.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش.

وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس، بعدما كسب 3.3 % يوم الثلاثاء.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار ما يعادل 2.9% إلى 37.87 دولار للبرميل، وكان قد بلغ 38.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس، وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9%.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل، بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي، بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء، بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وقالت مصادر: منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة في المئة من الإنتاج العالمي لشهري يوليو وأغسطس.

من ناحيته، أوضح مدير السلع الأولية لدى "فيليب فيوتشرز" أفتار ساندو؛ أن المتعاملين يتوقعون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار.

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