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"الأرصاد" تنبّه تبوك ومحافظاتها ونجران: رياح تثير الأتربة وتدنٍ في الرؤية

يستمر بالمنطقة الأولى لـ 8 مساءً وفي الأخرى يتراجع لـ 6 مساءً ويضم شرورة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة 8 مساءً، فيما شمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

كما نبّهت الهيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه تبوك ومحافظاتها ونجران: رياح تثير الأتربة وتدنٍ في الرؤية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة 8 مساءً، فيما شمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

كما نبّهت الهيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
10:54 AM

"الأرصاد" تنبّه تبوك ومحافظاتها ونجران: رياح تثير الأتربة وتدنٍ في الرؤية

يستمر بالمنطقة الأولى لـ 8 مساءً وفي الأخرى يتراجع لـ 6 مساءً ويضم شرورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة 8 مساءً، فيما شمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

كما نبّهت الهيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

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