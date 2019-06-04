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بلدية عنيزة تنظم المعايدة السنوية بشعار "سحابة عيد"

تتضمن مجموعة من الفعاليات إضافة إلى فنون شعبية

رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، المعايدة السنوية لبلدية عنيزة، والتي أتت ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك تحت شعار "عنيزة سحابة عيد"، في مصلى الحمراء، بحضور وكيل المحافظة سعد السليم ورئيس البلدية المهندس خلف العتيبي.

وبارك المحافظ للجميع هذه المناسبة السعيدة، متمنياً أن يقبل الله وأن يعيد الأفراح أعواماً وأعوامًا وأن يحفظ الوطن من كل مكروه.

من جانبه، رحب رئيس البلدية بالحضور، مشيراً إلى أن البلدية أنهت كافة الاستعدادات تأهباً لاحتفالات عيد الفطر المبارك التي ستقام في الكثير من المواقع، من أهمها مركز الملك فهد الحضاري الذي سيحتضن الحفل الرسمي ويتخلله تنفيذ عدد من البرامج مثل الأوبريت والفنون الشعبية وحكايات والأمسيات الشعرية الرجالية والنسائية وحلق يا وطن وأكشخ وأعياد، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة في مصليات العيد وساحة السوق وبعض المواقع الحيوية.

ولفت إلى الاستعداد المبكر والتجهيزات الكبيرة التي وفرتها البلدية في سبيل تنفيذ احتفالية تواكب تطلعات الأهالي.

وقال المدير التنفيذي فهد الدويس: البلدية أقامت أمس فعالية "فرحة طفل" في ساحة التسوق، وذلك ضمن برامجها لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام١٤٤٠هـ.

وأضاف: حرصت البلدية، من خلال تنظيمها لفعاليات العيد في نسخته الحالية، على تنوع الفعاليات بحيث تستهدف كافة أطياف المجتمع مع الأخذ بالاعتبار دمج أفراح الماضي بالحاضر والتجديد لذلك، فجدول الفعاليات يتضمن أكثر من ١٢ فعالية في أكثر من ثلاثة مواقع، ومنها فعالية فرحة طفل.

وأردف: خلال الفعالية يتم تنظيم مسيرة السعادة من شبة أبو علي حتى مقر ساحة التسوق، وكذلك توزيع الحقاق وترديد العبارة الشهيرة بالأطفال "حققونا...عطونا عيدنا".

وتابع: نفذت حركات الدمى وأشكال الأطفال الألعاب الاستعراضية، والتي تفاعل معها الحضور الغفير، كما تم التعريف بحكايات من أفراح الآباء والأجداد من عادات ولباس والتصوير الفوتوغرافي وباقة فرح التي تشمل الأزهار والحلوى والبالونات، وتقديم نماذج مختلفة من أعياد بعض الدول الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية عنيزة تنظم المعايدة السنوية بشعار "سحابة عيد"
سبق

رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، المعايدة السنوية لبلدية عنيزة، والتي أتت ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك تحت شعار "عنيزة سحابة عيد"، في مصلى الحمراء، بحضور وكيل المحافظة سعد السليم ورئيس البلدية المهندس خلف العتيبي.

وبارك المحافظ للجميع هذه المناسبة السعيدة، متمنياً أن يقبل الله وأن يعيد الأفراح أعواماً وأعوامًا وأن يحفظ الوطن من كل مكروه.

من جانبه، رحب رئيس البلدية بالحضور، مشيراً إلى أن البلدية أنهت كافة الاستعدادات تأهباً لاحتفالات عيد الفطر المبارك التي ستقام في الكثير من المواقع، من أهمها مركز الملك فهد الحضاري الذي سيحتضن الحفل الرسمي ويتخلله تنفيذ عدد من البرامج مثل الأوبريت والفنون الشعبية وحكايات والأمسيات الشعرية الرجالية والنسائية وحلق يا وطن وأكشخ وأعياد، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة في مصليات العيد وساحة السوق وبعض المواقع الحيوية.

ولفت إلى الاستعداد المبكر والتجهيزات الكبيرة التي وفرتها البلدية في سبيل تنفيذ احتفالية تواكب تطلعات الأهالي.

وقال المدير التنفيذي فهد الدويس: البلدية أقامت أمس فعالية "فرحة طفل" في ساحة التسوق، وذلك ضمن برامجها لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام١٤٤٠هـ.

وأضاف: حرصت البلدية، من خلال تنظيمها لفعاليات العيد في نسخته الحالية، على تنوع الفعاليات بحيث تستهدف كافة أطياف المجتمع مع الأخذ بالاعتبار دمج أفراح الماضي بالحاضر والتجديد لذلك، فجدول الفعاليات يتضمن أكثر من ١٢ فعالية في أكثر من ثلاثة مواقع، ومنها فعالية فرحة طفل.

وأردف: خلال الفعالية يتم تنظيم مسيرة السعادة من شبة أبو علي حتى مقر ساحة التسوق، وكذلك توزيع الحقاق وترديد العبارة الشهيرة بالأطفال "حققونا...عطونا عيدنا".

وتابع: نفذت حركات الدمى وأشكال الأطفال الألعاب الاستعراضية، والتي تفاعل معها الحضور الغفير، كما تم التعريف بحكايات من أفراح الآباء والأجداد من عادات ولباس والتصوير الفوتوغرافي وباقة فرح التي تشمل الأزهار والحلوى والبالونات، وتقديم نماذج مختلفة من أعياد بعض الدول الإسلامية.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
05:14 PM

بلدية عنيزة تنظم المعايدة السنوية بشعار "سحابة عيد"

تتضمن مجموعة من الفعاليات إضافة إلى فنون شعبية

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بدر العتيبي - عنيزة
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رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، المعايدة السنوية لبلدية عنيزة، والتي أتت ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك تحت شعار "عنيزة سحابة عيد"، في مصلى الحمراء، بحضور وكيل المحافظة سعد السليم ورئيس البلدية المهندس خلف العتيبي.

وبارك المحافظ للجميع هذه المناسبة السعيدة، متمنياً أن يقبل الله وأن يعيد الأفراح أعواماً وأعوامًا وأن يحفظ الوطن من كل مكروه.

من جانبه، رحب رئيس البلدية بالحضور، مشيراً إلى أن البلدية أنهت كافة الاستعدادات تأهباً لاحتفالات عيد الفطر المبارك التي ستقام في الكثير من المواقع، من أهمها مركز الملك فهد الحضاري الذي سيحتضن الحفل الرسمي ويتخلله تنفيذ عدد من البرامج مثل الأوبريت والفنون الشعبية وحكايات والأمسيات الشعرية الرجالية والنسائية وحلق يا وطن وأكشخ وأعياد، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة في مصليات العيد وساحة السوق وبعض المواقع الحيوية.

ولفت إلى الاستعداد المبكر والتجهيزات الكبيرة التي وفرتها البلدية في سبيل تنفيذ احتفالية تواكب تطلعات الأهالي.

وقال المدير التنفيذي فهد الدويس: البلدية أقامت أمس فعالية "فرحة طفل" في ساحة التسوق، وذلك ضمن برامجها لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام١٤٤٠هـ.

وأضاف: حرصت البلدية، من خلال تنظيمها لفعاليات العيد في نسخته الحالية، على تنوع الفعاليات بحيث تستهدف كافة أطياف المجتمع مع الأخذ بالاعتبار دمج أفراح الماضي بالحاضر والتجديد لذلك، فجدول الفعاليات يتضمن أكثر من ١٢ فعالية في أكثر من ثلاثة مواقع، ومنها فعالية فرحة طفل.

وأردف: خلال الفعالية يتم تنظيم مسيرة السعادة من شبة أبو علي حتى مقر ساحة التسوق، وكذلك توزيع الحقاق وترديد العبارة الشهيرة بالأطفال "حققونا...عطونا عيدنا".

وتابع: نفذت حركات الدمى وأشكال الأطفال الألعاب الاستعراضية، والتي تفاعل معها الحضور الغفير، كما تم التعريف بحكايات من أفراح الآباء والأجداد من عادات ولباس والتصوير الفوتوغرافي وباقة فرح التي تشمل الأزهار والحلوى والبالونات، وتقديم نماذج مختلفة من أعياد بعض الدول الإسلامية.

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