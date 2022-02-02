النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تُدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا

خطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا يُحتمل أنه كان متوسط المدى، في الثلاثين من يناير الماضي.

ووصف "غوتيريش" في بيان له، هذه الخطوة، بأنها تُعد انتهاكًا للوقف الاختياري الذي أعلنته كوريا الشمالية في عام 2018م بشأن عمليات إطلاقٍ من هذا النوع، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان أنه من دواعي القلق الشديد، أن كوريا الشمالية تجاهلت مرة أخرى أي اعتبار لسلامة الطيران الدولي أو السلامة البحرية؛ حاثًّا بيونغ يانغ على الكف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تأتي بنتائج عكسية، وداعيًا جميع الأطراف إلى السعي إلى حل دبلوماسي سلمي.

يُذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت أنها أجرت إطلاقًا تجريبيًّا لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز (هواسونغ-12) يوم الأحد الماضي باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.

الأمم المتحدة كوريا الشمالية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تُدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا
سبق

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا يُحتمل أنه كان متوسط المدى، في الثلاثين من يناير الماضي.

ووصف "غوتيريش" في بيان له، هذه الخطوة، بأنها تُعد انتهاكًا للوقف الاختياري الذي أعلنته كوريا الشمالية في عام 2018م بشأن عمليات إطلاقٍ من هذا النوع، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان أنه من دواعي القلق الشديد، أن كوريا الشمالية تجاهلت مرة أخرى أي اعتبار لسلامة الطيران الدولي أو السلامة البحرية؛ حاثًّا بيونغ يانغ على الكف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تأتي بنتائج عكسية، وداعيًا جميع الأطراف إلى السعي إلى حل دبلوماسي سلمي.

يُذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت أنها أجرت إطلاقًا تجريبيًّا لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز (هواسونغ-12) يوم الأحد الماضي باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:37 AM

الأمم المتحدة تُدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا

خطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
4
958

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا يُحتمل أنه كان متوسط المدى، في الثلاثين من يناير الماضي.

ووصف "غوتيريش" في بيان له، هذه الخطوة، بأنها تُعد انتهاكًا للوقف الاختياري الذي أعلنته كوريا الشمالية في عام 2018م بشأن عمليات إطلاقٍ من هذا النوع، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان أنه من دواعي القلق الشديد، أن كوريا الشمالية تجاهلت مرة أخرى أي اعتبار لسلامة الطيران الدولي أو السلامة البحرية؛ حاثًّا بيونغ يانغ على الكف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تأتي بنتائج عكسية، وداعيًا جميع الأطراف إلى السعي إلى حل دبلوماسي سلمي.

يُذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت أنها أجرت إطلاقًا تجريبيًّا لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز (هواسونغ-12) يوم الأحد الماضي باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة