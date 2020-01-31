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تفاصيل سقوط جيب من قمة جبل منجد .. 5 مصابين وحالاتهم حرجة ومتوسطة

3 فرق إسعافية وصلت للمكان لمتابعة الحالات

تكشفت تفاصيل حادث سقوط مركبة من أعلى قمة جبل منجد في محافظة هروب، والذي ظهر في الفيديو المروع مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، لـ"سبق": إنه "وقع حادث بسبب انحراف سيارة على طريق جبل منجد التابع لمحافظة هروب، وسقوطها في منحدر جبلي، حيث تلقى مركز إسعاف هروب، بلاغاً من مواطن حضر للمركز وبمعيته عدد اثنين مصابين، وطلب من الفرقة الإسعافية مساعدته في نقل الحالتين".

وأضاف: "وعلى الفور تم استلام الحالتين وكان وضعهما الصحي من متوسط إلى حرج، وفي نفس سياق الحادث تلقت غرفة العمليات اتصالين من مواطنين أحدهما لديه مصابين، والمواطن الاخر لديه مصاب واحد، وأنهما في طريقهما إلى المستشفى".

وتابع: "فِي الحال تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وتم استلام الحالات من المواطنين وقدمت لهم الخدمة الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفيي صبيا والعيدابي لتلقي العلاج".

----

أُصيب عدد من الأشخاص في الحادثة

شاهد .. مركبة تتدحرج من القمة وترمي مَن فيها قبل سقوطها من جبال منجد بـ"هروب"

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط مركبة من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر اليوم.

وقال مواطنون لـ"سبق": "إن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الأشخاص؛ نُقلوا إثرها لمستشفيَي صبيا والعيدابي".

يُشار إلى أن سكان جبل منجد وزواره يطالبون بعمل سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.

حادث انقلاب محافظة هروب جبال منجد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل سقوط جيب من قمة جبل منجد .. 5 مصابين وحالاتهم حرجة ومتوسطة
سبق

تكشفت تفاصيل حادث سقوط مركبة من أعلى قمة جبل منجد في محافظة هروب، والذي ظهر في الفيديو المروع مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، لـ"سبق": إنه "وقع حادث بسبب انحراف سيارة على طريق جبل منجد التابع لمحافظة هروب، وسقوطها في منحدر جبلي، حيث تلقى مركز إسعاف هروب، بلاغاً من مواطن حضر للمركز وبمعيته عدد اثنين مصابين، وطلب من الفرقة الإسعافية مساعدته في نقل الحالتين".

وأضاف: "وعلى الفور تم استلام الحالتين وكان وضعهما الصحي من متوسط إلى حرج، وفي نفس سياق الحادث تلقت غرفة العمليات اتصالين من مواطنين أحدهما لديه مصابين، والمواطن الاخر لديه مصاب واحد، وأنهما في طريقهما إلى المستشفى".

وتابع: "فِي الحال تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وتم استلام الحالات من المواطنين وقدمت لهم الخدمة الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفيي صبيا والعيدابي لتلقي العلاج".

----

أُصيب عدد من الأشخاص في الحادثة

شاهد .. مركبة تتدحرج من القمة وترمي مَن فيها قبل سقوطها من جبال منجد بـ"هروب"

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط مركبة من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر اليوم.

وقال مواطنون لـ"سبق": "إن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الأشخاص؛ نُقلوا إثرها لمستشفيَي صبيا والعيدابي".

يُشار إلى أن سكان جبل منجد وزواره يطالبون بعمل سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
09:29 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:40 AM

تفاصيل سقوط جيب من قمة جبل منجد .. 5 مصابين وحالاتهم حرجة ومتوسطة

3 فرق إسعافية وصلت للمكان لمتابعة الحالات

A A A
محمد المواسي - جازان
3
32,752

تكشفت تفاصيل حادث سقوط مركبة من أعلى قمة جبل منجد في محافظة هروب، والذي ظهر في الفيديو المروع مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، لـ"سبق": إنه "وقع حادث بسبب انحراف سيارة على طريق جبل منجد التابع لمحافظة هروب، وسقوطها في منحدر جبلي، حيث تلقى مركز إسعاف هروب، بلاغاً من مواطن حضر للمركز وبمعيته عدد اثنين مصابين، وطلب من الفرقة الإسعافية مساعدته في نقل الحالتين".

وأضاف: "وعلى الفور تم استلام الحالتين وكان وضعهما الصحي من متوسط إلى حرج، وفي نفس سياق الحادث تلقت غرفة العمليات اتصالين من مواطنين أحدهما لديه مصابين، والمواطن الاخر لديه مصاب واحد، وأنهما في طريقهما إلى المستشفى".

وتابع: "فِي الحال تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وتم استلام الحالات من المواطنين وقدمت لهم الخدمة الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفيي صبيا والعيدابي لتلقي العلاج".

----

أُصيب عدد من الأشخاص في الحادثة

شاهد .. مركبة تتدحرج من القمة وترمي مَن فيها قبل سقوطها من جبال منجد بـ"هروب"

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط مركبة من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر اليوم.

وقال مواطنون لـ"سبق": "إن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الأشخاص؛ نُقلوا إثرها لمستشفيَي صبيا والعيدابي".

يُشار إلى أن سكان جبل منجد وزواره يطالبون بعمل سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.

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