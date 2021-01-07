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"الوطني للحرف اليدوية" يختتم برنامج 99 خرزة لأشواق الصغير

المتدرّبات أنتجن ٢٣٠ قطعة مستوحاة من زخارف العمارة السعودية

اختتم البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" البرنامج التدريبي "99 خرزة" لفنون الخرز، قدمتها المدربة أشواق الصغير، كما قدمت المدربة استشاراتها التدريبية والإنتاجية في الورشة؛ حيث يركز المشروع على تقوية الحرفيات لبناء مشاريع مستدامة عبر إحياء حرفة الخرز وربطها بالسوق المحلية والعالمية.

ويركز البرنامج الذي أقامه "بارع" بالتعاون مع مؤسسة " تركواز ماونتن" البريطانية بدعم من بنك "جي بي موغن"؛ على التدريب العملي والنظري منقسمًا إلى ثلاث مراحل؛ تهدف المرحلة الأولى فيه إلى تعريف المتدربات بتاريخ هذه الحرفة وبمصادر الإلهام التراثية لتطبيقها على التصاميم.

ويهدف البرنامج إلى تقوية الحرفيات لبناء مشاريع مستدامة وتكوين دخل مستقلّ لهن، وإحياء حرفة نسيج الخرز التراثية وربطهم بالسوق المحلي والعالمي لمزيد من التمكين والاستقلالية للمرأة السعودية. كما هدفت المرحلة الثانية إلى تعريفهم بإدارة الأعمال والدخول في الأسواق المحلية والعالمية.

وتزامنًا مع الشروط الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال فترة كورونا، تم إعداد جميع البرامج التدريبية عن بعد واستمرّ إنتاج القطع فيه على أتمّ وجه. وركزت المرحلة الأخيرة على تقنيات نسيج الخرز بدون "نول" ومشاركة المتدربات تصاميمهم الخاصة.

في السياق ذاته أنتجت المتدربات ما يقارب ٢٣٠ قطعة، جميع هذه القطع مستوحاة من الزخارف والعمارة التراثية الموجودة في السعودية، مع مؤسسة تركواز ماونتن غير الربحية التي تأسست عام ٢٠٠٦ وتهدف إلى الحفاظ على المناطق التاريخية وإحياء الحرف التقليدية، وخلق فرص عمل للحرفيين وتنمية مهاراتهم وتجديد الشعور بالفخر بحرفهم الوطنية.

وساهمت تركواز ماونتن بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بارع منذ عام ٢٠١٥ في تدريب الحرفيين وتطوير أعمال المنتجات الحرفية، محققين عائدات كبيرة لمئات الحرفيين السعوديين.

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"الوطني للحرف اليدوية" يختتم برنامج 99 خرزة لأشواق الصغير
سبق

اختتم البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" البرنامج التدريبي "99 خرزة" لفنون الخرز، قدمتها المدربة أشواق الصغير، كما قدمت المدربة استشاراتها التدريبية والإنتاجية في الورشة؛ حيث يركز المشروع على تقوية الحرفيات لبناء مشاريع مستدامة عبر إحياء حرفة الخرز وربطها بالسوق المحلية والعالمية.

ويركز البرنامج الذي أقامه "بارع" بالتعاون مع مؤسسة " تركواز ماونتن" البريطانية بدعم من بنك "جي بي موغن"؛ على التدريب العملي والنظري منقسمًا إلى ثلاث مراحل؛ تهدف المرحلة الأولى فيه إلى تعريف المتدربات بتاريخ هذه الحرفة وبمصادر الإلهام التراثية لتطبيقها على التصاميم.

ويهدف البرنامج إلى تقوية الحرفيات لبناء مشاريع مستدامة وتكوين دخل مستقلّ لهن، وإحياء حرفة نسيج الخرز التراثية وربطهم بالسوق المحلي والعالمي لمزيد من التمكين والاستقلالية للمرأة السعودية. كما هدفت المرحلة الثانية إلى تعريفهم بإدارة الأعمال والدخول في الأسواق المحلية والعالمية.

وتزامنًا مع الشروط الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال فترة كورونا، تم إعداد جميع البرامج التدريبية عن بعد واستمرّ إنتاج القطع فيه على أتمّ وجه. وركزت المرحلة الأخيرة على تقنيات نسيج الخرز بدون "نول" ومشاركة المتدربات تصاميمهم الخاصة.

في السياق ذاته أنتجت المتدربات ما يقارب ٢٣٠ قطعة، جميع هذه القطع مستوحاة من الزخارف والعمارة التراثية الموجودة في السعودية، مع مؤسسة تركواز ماونتن غير الربحية التي تأسست عام ٢٠٠٦ وتهدف إلى الحفاظ على المناطق التاريخية وإحياء الحرف التقليدية، وخلق فرص عمل للحرفيين وتنمية مهاراتهم وتجديد الشعور بالفخر بحرفهم الوطنية.

وساهمت تركواز ماونتن بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بارع منذ عام ٢٠١٥ في تدريب الحرفيين وتطوير أعمال المنتجات الحرفية، محققين عائدات كبيرة لمئات الحرفيين السعوديين.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
07:52 PM

"الوطني للحرف اليدوية" يختتم برنامج 99 خرزة لأشواق الصغير

المتدرّبات أنتجن ٢٣٠ قطعة مستوحاة من زخارف العمارة السعودية

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زيد الخمشي - الرياض
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اختتم البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" البرنامج التدريبي "99 خرزة" لفنون الخرز، قدمتها المدربة أشواق الصغير، كما قدمت المدربة استشاراتها التدريبية والإنتاجية في الورشة؛ حيث يركز المشروع على تقوية الحرفيات لبناء مشاريع مستدامة عبر إحياء حرفة الخرز وربطها بالسوق المحلية والعالمية.

ويركز البرنامج الذي أقامه "بارع" بالتعاون مع مؤسسة " تركواز ماونتن" البريطانية بدعم من بنك "جي بي موغن"؛ على التدريب العملي والنظري منقسمًا إلى ثلاث مراحل؛ تهدف المرحلة الأولى فيه إلى تعريف المتدربات بتاريخ هذه الحرفة وبمصادر الإلهام التراثية لتطبيقها على التصاميم.

ويهدف البرنامج إلى تقوية الحرفيات لبناء مشاريع مستدامة وتكوين دخل مستقلّ لهن، وإحياء حرفة نسيج الخرز التراثية وربطهم بالسوق المحلي والعالمي لمزيد من التمكين والاستقلالية للمرأة السعودية. كما هدفت المرحلة الثانية إلى تعريفهم بإدارة الأعمال والدخول في الأسواق المحلية والعالمية.

وتزامنًا مع الشروط الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال فترة كورونا، تم إعداد جميع البرامج التدريبية عن بعد واستمرّ إنتاج القطع فيه على أتمّ وجه. وركزت المرحلة الأخيرة على تقنيات نسيج الخرز بدون "نول" ومشاركة المتدربات تصاميمهم الخاصة.

في السياق ذاته أنتجت المتدربات ما يقارب ٢٣٠ قطعة، جميع هذه القطع مستوحاة من الزخارف والعمارة التراثية الموجودة في السعودية، مع مؤسسة تركواز ماونتن غير الربحية التي تأسست عام ٢٠٠٦ وتهدف إلى الحفاظ على المناطق التاريخية وإحياء الحرف التقليدية، وخلق فرص عمل للحرفيين وتنمية مهاراتهم وتجديد الشعور بالفخر بحرفهم الوطنية.

وساهمت تركواز ماونتن بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بارع منذ عام ٢٠١٥ في تدريب الحرفيين وتطوير أعمال المنتجات الحرفية، محققين عائدات كبيرة لمئات الحرفيين السعوديين.

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