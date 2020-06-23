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"طرق حلبان" تضبط شخصين بحوزتهما 80 زجاجة خمر و380 حبة كبتاجون

عُثر مع أحدهما على 50 ألفًا وتم تحرير محضرين وتسليمهما لجهات الاختصاص

ألقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان التابع لمحافظة القويعية القبض على مواطنين اثنين أخفيا 80 قارورة مسكر خارجي و 380 حبة كبتاجون وخمسين ألف ريال داخل مركبتيهما.

وبحسب مصادر أمنية لـ"سبق"ـ فإنه عند تمركز دوريات طرق مركز حلبان اشتبهت بقائد مركبة كانت قادمة من الرياض باتجاه الطائف، وبعد تفتيشها، عثر على أكثر من 80 زجاجة لمسكر خارجي، حيث سُجل محضر ضبط وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وفي السياق ذاته، اشتبهت دوريات أمن الطرق بمركبة تسير باتجاه منطقة الرياض، وبعد استيقاف قائدها وتفتيشه، عثر بحوزته على أكثر من 380 حبة كبتاجون مخدر ومبلغ مالي 50 ألف ريال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن لجهات الاختصاص.

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"طرق حلبان" تضبط شخصين بحوزتهما 80 زجاجة خمر و380 حبة كبتاجون
سبق

ألقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان التابع لمحافظة القويعية القبض على مواطنين اثنين أخفيا 80 قارورة مسكر خارجي و 380 حبة كبتاجون وخمسين ألف ريال داخل مركبتيهما.

وبحسب مصادر أمنية لـ"سبق"ـ فإنه عند تمركز دوريات طرق مركز حلبان اشتبهت بقائد مركبة كانت قادمة من الرياض باتجاه الطائف، وبعد تفتيشها، عثر على أكثر من 80 زجاجة لمسكر خارجي، حيث سُجل محضر ضبط وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وفي السياق ذاته، اشتبهت دوريات أمن الطرق بمركبة تسير باتجاه منطقة الرياض، وبعد استيقاف قائدها وتفتيشه، عثر بحوزته على أكثر من 380 حبة كبتاجون مخدر ومبلغ مالي 50 ألف ريال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن لجهات الاختصاص.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:01 AM

"طرق حلبان" تضبط شخصين بحوزتهما 80 زجاجة خمر و380 حبة كبتاجون

عُثر مع أحدهما على 50 ألفًا وتم تحرير محضرين وتسليمهما لجهات الاختصاص

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,378

ألقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان التابع لمحافظة القويعية القبض على مواطنين اثنين أخفيا 80 قارورة مسكر خارجي و 380 حبة كبتاجون وخمسين ألف ريال داخل مركبتيهما.

وبحسب مصادر أمنية لـ"سبق"ـ فإنه عند تمركز دوريات طرق مركز حلبان اشتبهت بقائد مركبة كانت قادمة من الرياض باتجاه الطائف، وبعد تفتيشها، عثر على أكثر من 80 زجاجة لمسكر خارجي، حيث سُجل محضر ضبط وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وفي السياق ذاته، اشتبهت دوريات أمن الطرق بمركبة تسير باتجاه منطقة الرياض، وبعد استيقاف قائدها وتفتيشه، عثر بحوزته على أكثر من 380 حبة كبتاجون مخدر ومبلغ مالي 50 ألف ريال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن لجهات الاختصاص.

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