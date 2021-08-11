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"النقل": هذه آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين لمبادرة "دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات"

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات تكون خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج، عبر إرسال بريد إلكتروني وإرفاق ما يثبت ذلك.

وقالت الهيئة عبر حسابها بـ"تويتر": "يتضمن البريد المرسل: الاسم كامل، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وسبب الاعتراض، وإرفاق ما يثبت سبب الاعتراض على البريد vds@tga.gov.sa".

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"النقل": هذه آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين لمبادرة "دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات"
سبق

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات تكون خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج، عبر إرسال بريد إلكتروني وإرفاق ما يثبت ذلك.

وقالت الهيئة عبر حسابها بـ"تويتر": "يتضمن البريد المرسل: الاسم كامل، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وسبب الاعتراض، وإرفاق ما يثبت سبب الاعتراض على البريد vds@tga.gov.sa".

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
08:42 PM

"النقل": هذه آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين لمبادرة "دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت الهيئة العامة للنقل أن آلية الاعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين على توجيه المركبات تكون خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج، عبر إرسال بريد إلكتروني وإرفاق ما يثبت ذلك.

وقالت الهيئة عبر حسابها بـ"تويتر": "يتضمن البريد المرسل: الاسم كامل، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وسبب الاعتراض، وإرفاق ما يثبت سبب الاعتراض على البريد vds@tga.gov.sa".

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