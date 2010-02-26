"تعليم الرياض" يشارك صحة مجلس التعاون الخليجي في حملة 40×40

للوقاية من أمراض السرطان ورفع مستوى الوعي بطرق العلاج الصحيحة

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ وفق توجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، في فعاليات الحملة التوعوية للوقاية من أمراض السرطان، ضمن حملة (40×40) التوعوية للعام 2018م في عامها الثالث والتي تقام خلال شهر فبراير.

ينظم الفعاليات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع المركز الخليجي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث لمكافحة السرطان والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي: إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان والعوامل المؤدية للإصابة به لا قدر الله؛ لا سيما حول طرق الكشف المبكر وأهميته في تحسين فرص الشفاء، وكذلك التأكيد على أهمية الرياضة لجسم الإنسان، واتباع العادات الغذائية السليمة والمحافظة على الوزن الصحي للجسم ليتمتع الإنسان بحياة وصحة جيدة.

وأضاف الوهيبي أن الحملة تؤكد ضرورة تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تضع ضمن أولوياتها تفعيل السبل الممكنة لمكافحة الأمراض غير السارية، ونشر الوعي الصحي المطلوب حول سبل الوقاية الممكنة وتجنب العوامل والأخطار المؤدية للإصابة، إلى جانب التأكيد على أهمية التشخيص المبكر والالتزام بتفعيل الخطط والبرامج الوطنية المشتركة لمكافحة السرطان.

ويأتي اختيار شعار الحملة (40×40) استناداً إلى التقارير والنتائج التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، والتي تفيد بأن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع أنماط الحياة الصحية السليمة والعادات الغذائية الجيدة، والانتظام في ممارسة النشاط البدني والحد من أنماط الكسل، ومزاولة الرياضة، والمحافظة على الوزن الصحي المثالي؛ أما الـ40% الأخرى من الأمراض السرطانية فيمكن الشفاء منها -بإذن الله- في حال تم تشخيصها مبكراً وخضعت لأساليب العلاج المناسب وفي الوقت المناسب.