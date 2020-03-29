قطر تنتشل اقتصادها بـ 3 مليارات ريال في مواجهة تداعيات "كورونا"

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".
أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".
أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".