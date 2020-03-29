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قطر تنتشل اقتصادها بـ 3 مليارات ريال في مواجهة تداعيات "كورونا"

تسجيل 634 إصابة بالفيروس

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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قطر تنتشل اقتصادها بـ 3 مليارات ريال في مواجهة تداعيات "كورونا"
سبق

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
10:10 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:31 AM

قطر تنتشل اقتصادها بـ 3 مليارات ريال في مواجهة تداعيات "كورونا"

تسجيل 634 إصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

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