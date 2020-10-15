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الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الأسرى شملت 1000 شخص

استخدم 5 طائرات في إتمام العملية

كشفت هيئة الصليب الأحمر في اليمن تفاصيل عملية تبادل الأسرى، وقالت إنها شملت 1000 شخص، وأضافت هيئة الصليب الأحمر اليمني أنه تم استخدام 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى.

وأكدت هيئة الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام، طبقاً لـ"العربية".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و(4) أسرى سودانيين.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة.

وأكد المتحدث أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الأسرى شملت 1000 شخص
سبق

كشفت هيئة الصليب الأحمر في اليمن تفاصيل عملية تبادل الأسرى، وقالت إنها شملت 1000 شخص، وأضافت هيئة الصليب الأحمر اليمني أنه تم استخدام 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى.

وأكدت هيئة الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام، طبقاً لـ"العربية".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و(4) أسرى سودانيين.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة.

وأكد المتحدث أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:27 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:37 PM

الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الأسرى شملت 1000 شخص

استخدم 5 طائرات في إتمام العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,826

كشفت هيئة الصليب الأحمر في اليمن تفاصيل عملية تبادل الأسرى، وقالت إنها شملت 1000 شخص، وأضافت هيئة الصليب الأحمر اليمني أنه تم استخدام 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى.

وأكدت هيئة الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام، طبقاً لـ"العربية".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و(4) أسرى سودانيين.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة.

وأكد المتحدث أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

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