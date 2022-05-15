"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة وتبوك وحائل والجوف والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنوّرة وتبوك، وأجزاءٍ من حائل والجوف، ومرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك؛ قد تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والجوف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.