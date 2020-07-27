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تبوك.. وفاة مقيم عربي دهساً يجدد المطالبات بسرعة تدشين جسور المشاة

الأهالي ناشدوا بإغلاق الجزيرة الوسطية بسياج حديدي بسبب الكثافة المرورية

توفي مساء أمس مقيم عربي إثر حادث دهس وقع على طريق الملك فهد في تبوك في حي الروضة بتبوك.

ويشهد هذا الموقع على امتداد طريق الملك فهد كثافة مرورية حيث يقع بين كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد العزيز وبين كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبد الرحمن الفيصل، وفي ذات الوقت يفصل هذا الطريق الحيوي بين حي النهضة وحي الروضة التي تتخللها محلات تجارية كثيرة الأمر الذي كان إنشاء جسر مشاة مطلباً مُلحّاً في هذا الموقع.


وكانت أمانة منطقة تبوك قد أنشأت عدة جسور مشاة في مواقع حيوية تشهد كثافة مشاة وكثافة مرورية، ولكن معظمها لم يكتمل إنشاؤه وقيد اللمسات الأخيرة، وقد طالب الأهالي بتفعيل دور جسور المشاة وذلك بإغلاق الجزيرة الوسطية بسياج حديدي لمنع تهور المشاة غير المبالين بالسلامة المرورية.

وفيما يخص الموقع الذي حدث به حادث الدهس وتوفي على أثره المقيم العربي وهو في العقد الرابع من عمره، لم يكن الحادث الأول في هذا الموقع وجاءت المطالبات بإنشاء جسر مشاة في هذا الموقع، بالإضافة إلى زيادة الإنارة في الطريق خصوصاً بين حي الروضة والنهضة.

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تبوك.. وفاة مقيم عربي دهساً يجدد المطالبات بسرعة تدشين جسور المشاة
سبق

توفي مساء أمس مقيم عربي إثر حادث دهس وقع على طريق الملك فهد في تبوك في حي الروضة بتبوك.

ويشهد هذا الموقع على امتداد طريق الملك فهد كثافة مرورية حيث يقع بين كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد العزيز وبين كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبد الرحمن الفيصل، وفي ذات الوقت يفصل هذا الطريق الحيوي بين حي النهضة وحي الروضة التي تتخللها محلات تجارية كثيرة الأمر الذي كان إنشاء جسر مشاة مطلباً مُلحّاً في هذا الموقع.


وكانت أمانة منطقة تبوك قد أنشأت عدة جسور مشاة في مواقع حيوية تشهد كثافة مشاة وكثافة مرورية، ولكن معظمها لم يكتمل إنشاؤه وقيد اللمسات الأخيرة، وقد طالب الأهالي بتفعيل دور جسور المشاة وذلك بإغلاق الجزيرة الوسطية بسياج حديدي لمنع تهور المشاة غير المبالين بالسلامة المرورية.

وفيما يخص الموقع الذي حدث به حادث الدهس وتوفي على أثره المقيم العربي وهو في العقد الرابع من عمره، لم يكن الحادث الأول في هذا الموقع وجاءت المطالبات بإنشاء جسر مشاة في هذا الموقع، بالإضافة إلى زيادة الإنارة في الطريق خصوصاً بين حي الروضة والنهضة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
12:20 AM

تبوك.. وفاة مقيم عربي دهساً يجدد المطالبات بسرعة تدشين جسور المشاة

الأهالي ناشدوا بإغلاق الجزيرة الوسطية بسياج حديدي بسبب الكثافة المرورية

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نواف الغضوري - تبوك
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3,861

توفي مساء أمس مقيم عربي إثر حادث دهس وقع على طريق الملك فهد في تبوك في حي الروضة بتبوك.

ويشهد هذا الموقع على امتداد طريق الملك فهد كثافة مرورية حيث يقع بين كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد العزيز وبين كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبد الرحمن الفيصل، وفي ذات الوقت يفصل هذا الطريق الحيوي بين حي النهضة وحي الروضة التي تتخللها محلات تجارية كثيرة الأمر الذي كان إنشاء جسر مشاة مطلباً مُلحّاً في هذا الموقع.


وكانت أمانة منطقة تبوك قد أنشأت عدة جسور مشاة في مواقع حيوية تشهد كثافة مشاة وكثافة مرورية، ولكن معظمها لم يكتمل إنشاؤه وقيد اللمسات الأخيرة، وقد طالب الأهالي بتفعيل دور جسور المشاة وذلك بإغلاق الجزيرة الوسطية بسياج حديدي لمنع تهور المشاة غير المبالين بالسلامة المرورية.

وفيما يخص الموقع الذي حدث به حادث الدهس وتوفي على أثره المقيم العربي وهو في العقد الرابع من عمره، لم يكن الحادث الأول في هذا الموقع وجاءت المطالبات بإنشاء جسر مشاة في هذا الموقع، بالإضافة إلى زيادة الإنارة في الطريق خصوصاً بين حي الروضة والنهضة.

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