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شاهد .. "تنفّس" تختتم فعالياتها مسجلة 10 آلاف زائر

4 أيام من المغامرات والتجارب الشيقة بمشاركة "جودة الحياة"

اختتمت فعالية "تنفّس"، أمس السبت، بعد 4 أيام من المغامرات والتجارب الشيقة والجديدة، التي جذبت الشباب من الجنسين، مسجلة مشاركة أكثر من 10 آلاف زائر.

الفعالية التي استضافها مركز الملك عبد الله المالي، ونظّمتها شركة "آد" بمشاركة من برنامج جودة الحياة، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين.

وسمحت الفعالية في اليوم الأخير، باصطحاب الأطفال، مع ذويهم ودخولهم مجاناً؛ ليستمتعوا برؤية الأنشطة والبرامج، دون المشاركة فيها.

وأتاحت الفعالية للمشاركين تعلّم مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على الخروج من منطقة الراحة؛ تلك المنطقة التي تحد من التعلم، والدخول في تجارب جديدة وثرية وخلاقة تضيف كثيراً من الخبرات الحياتية للإنسان.

وهدفت "تنفّس" إلى الخروج بزوّارها من منطقة الراحة والمألوف، وتحفيز المشاركين على خوض تجارب جديدة، واكتشاف أبعاد أوسع، وفهم العالم من حولهم بطرق مختلفة.

وشجعت الفعالية الشباب على اكتشاف إمكاناتهم ومعارفهم التي لم يوظفوها بعد، من خلال مجموعة من التحديات، إضافة إلى إيجاد بيئة مُحفزة للتعلم وإثراء المشاركين بالمهارات الحياتية ومعرفة الذات، واختبار أنشطة مختلفة ومنوعة في مكان واحد.

ومكّنت "تنفّس" المشاركين من التعامل مع تغيرات وتطورات الحياة بفعالية وإيجابية، وتشجيعهم على إطلاق إبداعهم وإلهامهم للابتكار، وامتلاك رؤية جديدة للمستقبل.

وضمت "تنفّس" عديداً من الأنشطة والبرامج المصمّمة بعناية وفق أسس علمية جمعت بين المتعة والدهشة وتجربة شيء جديد، ومراعاة الجوانب الشخصية؛ ما ضمن تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها، وأهمها تحفيز الابتكار والخروج عن أنماط حياتنا المعتادة.

فعالية تنفّس مركز الملك عبد الله المالي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "تنفّس" تختتم فعالياتها مسجلة 10 آلاف زائر
سبق

اختتمت فعالية "تنفّس"، أمس السبت، بعد 4 أيام من المغامرات والتجارب الشيقة والجديدة، التي جذبت الشباب من الجنسين، مسجلة مشاركة أكثر من 10 آلاف زائر.

الفعالية التي استضافها مركز الملك عبد الله المالي، ونظّمتها شركة "آد" بمشاركة من برنامج جودة الحياة، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين.

وسمحت الفعالية في اليوم الأخير، باصطحاب الأطفال، مع ذويهم ودخولهم مجاناً؛ ليستمتعوا برؤية الأنشطة والبرامج، دون المشاركة فيها.

وأتاحت الفعالية للمشاركين تعلّم مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على الخروج من منطقة الراحة؛ تلك المنطقة التي تحد من التعلم، والدخول في تجارب جديدة وثرية وخلاقة تضيف كثيراً من الخبرات الحياتية للإنسان.

وهدفت "تنفّس" إلى الخروج بزوّارها من منطقة الراحة والمألوف، وتحفيز المشاركين على خوض تجارب جديدة، واكتشاف أبعاد أوسع، وفهم العالم من حولهم بطرق مختلفة.

وشجعت الفعالية الشباب على اكتشاف إمكاناتهم ومعارفهم التي لم يوظفوها بعد، من خلال مجموعة من التحديات، إضافة إلى إيجاد بيئة مُحفزة للتعلم وإثراء المشاركين بالمهارات الحياتية ومعرفة الذات، واختبار أنشطة مختلفة ومنوعة في مكان واحد.

ومكّنت "تنفّس" المشاركين من التعامل مع تغيرات وتطورات الحياة بفعالية وإيجابية، وتشجيعهم على إطلاق إبداعهم وإلهامهم للابتكار، وامتلاك رؤية جديدة للمستقبل.

وضمت "تنفّس" عديداً من الأنشطة والبرامج المصمّمة بعناية وفق أسس علمية جمعت بين المتعة والدهشة وتجربة شيء جديد، ومراعاة الجوانب الشخصية؛ ما ضمن تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها، وأهمها تحفيز الابتكار والخروج عن أنماط حياتنا المعتادة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
01:10 PM

شاهد .. "تنفّس" تختتم فعالياتها مسجلة 10 آلاف زائر

4 أيام من المغامرات والتجارب الشيقة بمشاركة "جودة الحياة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت فعالية "تنفّس"، أمس السبت، بعد 4 أيام من المغامرات والتجارب الشيقة والجديدة، التي جذبت الشباب من الجنسين، مسجلة مشاركة أكثر من 10 آلاف زائر.

الفعالية التي استضافها مركز الملك عبد الله المالي، ونظّمتها شركة "آد" بمشاركة من برنامج جودة الحياة، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين.

وسمحت الفعالية في اليوم الأخير، باصطحاب الأطفال، مع ذويهم ودخولهم مجاناً؛ ليستمتعوا برؤية الأنشطة والبرامج، دون المشاركة فيها.

وأتاحت الفعالية للمشاركين تعلّم مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على الخروج من منطقة الراحة؛ تلك المنطقة التي تحد من التعلم، والدخول في تجارب جديدة وثرية وخلاقة تضيف كثيراً من الخبرات الحياتية للإنسان.

وهدفت "تنفّس" إلى الخروج بزوّارها من منطقة الراحة والمألوف، وتحفيز المشاركين على خوض تجارب جديدة، واكتشاف أبعاد أوسع، وفهم العالم من حولهم بطرق مختلفة.

وشجعت الفعالية الشباب على اكتشاف إمكاناتهم ومعارفهم التي لم يوظفوها بعد، من خلال مجموعة من التحديات، إضافة إلى إيجاد بيئة مُحفزة للتعلم وإثراء المشاركين بالمهارات الحياتية ومعرفة الذات، واختبار أنشطة مختلفة ومنوعة في مكان واحد.

ومكّنت "تنفّس" المشاركين من التعامل مع تغيرات وتطورات الحياة بفعالية وإيجابية، وتشجيعهم على إطلاق إبداعهم وإلهامهم للابتكار، وامتلاك رؤية جديدة للمستقبل.

وضمت "تنفّس" عديداً من الأنشطة والبرامج المصمّمة بعناية وفق أسس علمية جمعت بين المتعة والدهشة وتجربة شيء جديد، ومراعاة الجوانب الشخصية؛ ما ضمن تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها، وأهمها تحفيز الابتكار والخروج عن أنماط حياتنا المعتادة.

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