"الحقيل" عن تدشين الملك عدداً من المشاريع في القصيم: امتداداً لدعمه الكبير

قال: تشمل 7 محافظات في المنطقة وتلبي رغبات المواطنين وتوفر 894 وحدة

ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم لعدد من المشاريع التنموية في منطقة القصيم، تَضَمّنت 7 مشاريع سكنية، تتوزع في عدد من محافظات ومراكز المنطقة، رافعاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه واهتمامه بضمان توفير الخدمات للمواطنين كافة في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأكد في تصريح صحافي بهذه المناسبة، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى منطقة القصيم وتدشين هذه المشاريع التنموية؛ يعكس اهتمامه الشخصي وتوجيهاته السديدة لجميع مسؤولي الدولة، على الاهتمام بتوفير كل الخدمات لأبناء هذا الوطن، ويجسّد الدعم الكبير الذي تحظى به جميع مدن ومناطق المملكة؛ انطلاقاً من عنايته الكريمة ومتابعته الدائمة -أيده الله- لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في تحقيق مزيد من النهضة والرقي والنماء.

وقال: "إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولويات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- حيث أكد أن السكن المناسب للمواطنين محل اهتمامه الشخصي؛ وذلك من خلال توجيهاته الدائمة لوزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة، وما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة"؛ مشيراً إلى أن تدشين هذه المشاريع السكنية اليوم يأتي امتداداً لدعمه الكبير لوزارة الإسكان؛ لتحقيق أهدافها في توفير السكن المناسب لأبناء هذا الوطن.

وأشار إلى أن توفير الخيارات السكنية المتنوعة والمناسبة، يُعد غاية مهمة تسعى الدولة لضمانها وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين في الحصول على السكن المناسب لهم؛ مستشهداً بإطلاق "برنامج الإسكان" كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي تتشارك فيه 16 جهة حكومية في توفير الحلول السكنية والتمويلية المناسبة كدليل على عزم الدولة على توفير الحلول المناسبة لكافة أبناء الوطن.

وحول المشاريع السكنية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في منطقة القصيم؛ أوضح وزير الإسكان أنها تأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لهذا القطاع الحيوي المهم؛ مبيناً أنها تشمل 7 محافظات في المنطقة، وتسهم في تلبية رغبات عدد من المواطنين المدرجين على قوائم الوزارة تتوزع في: (عنيزة، البدائع، البكيرية، الرس، عيون الجواء، المذنب، الشماسية) توفر 894 وحدة سكنية؛ مؤكداً أن هذه المشاريع تحوي كل الخدمات والمرافق العامة، وتشمل المساجد والمسطحات الخضراء والحدائق، كما أنها تتميز بتكامل البنية التحتية فيها؛ من كهرباء ومياه وسفلتة وإنارة وغيرها، إضافة إلى تخصيص مواقع في كل مشروع لعدد من الجهات الحكومية؛ لتسهيل تنفيذ المباني الحكومية من مدارس ومراكز صحية.