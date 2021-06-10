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"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

نصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1286) حالة مؤكدة، وتعافي (982) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10217) حالة؛ منها (1553) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (462528) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (444792) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7519) حالة "يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (92227) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات
سبق

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1286) حالة مؤكدة، وتعافي (982) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10217) حالة؛ منها (1553) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (462528) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (444792) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7519) حالة "يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (92227) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
03:49 PM

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

نصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,975

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1286) حالة مؤكدة، وتعافي (982) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10217) حالة؛ منها (1553) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (462528) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (444792) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7519) حالة "يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (92227) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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