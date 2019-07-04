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"التعاون الإسلامي" تُعرب عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية في سريلانكا

طالبت المنظمة السلطات لمواجهته بحزم مع ضمان أمن وسلامة المجتمع المسلم

تراقب منظمة التعاون الإسلامي عن كثب وضع المسلمين في سريلانكا ولا تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد حوادث الترهيب والخطاب المعادي للمسلمين وخطاب الكراهية الذي يصدر عن بعض المجموعات في البلاد.

وانطلاقاً من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الرابع عشر لرؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في مكة في 31 مايو 2019، تكرر المنظمة دعوة السلطات في سريلانكا لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب بحزم، مع ضمان أمن وسلامة المجتمع المسلم في هذا البلد.

يذكر أن المسلمين يشكلون مجتمعاً مهماً ونشاطاً يسهم بشكل إيجابي في الحياة الثقافية والاقتصادية لسريلانكا بشكل عام.

وتجدد المنظمة تأكيد موقفها الراسخ ضد الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، مشيرة إلى أن الإرهاب لا دين له، وأنه لا ينبغي اعتبار أي مجتمع مسؤولاً عن أعمال المتطرفين.

وتعرب المنظمة عن تقديرها للجهود التي بذلها مؤخراً رئيس ورئيس وزراء سريلانكا للقاء سفراء دول المنظمة في كولومبو، كما تشجع جميع الزعماء السياسيين في سريلانكا على اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الحوار والسلام والوئام بين جميع المجتمعات ومنع تهميش الأشخاص على أساس العرق أو الدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تُعرب عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية في سريلانكا
سبق

تراقب منظمة التعاون الإسلامي عن كثب وضع المسلمين في سريلانكا ولا تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد حوادث الترهيب والخطاب المعادي للمسلمين وخطاب الكراهية الذي يصدر عن بعض المجموعات في البلاد.

وانطلاقاً من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الرابع عشر لرؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في مكة في 31 مايو 2019، تكرر المنظمة دعوة السلطات في سريلانكا لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب بحزم، مع ضمان أمن وسلامة المجتمع المسلم في هذا البلد.

يذكر أن المسلمين يشكلون مجتمعاً مهماً ونشاطاً يسهم بشكل إيجابي في الحياة الثقافية والاقتصادية لسريلانكا بشكل عام.

وتجدد المنظمة تأكيد موقفها الراسخ ضد الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، مشيرة إلى أن الإرهاب لا دين له، وأنه لا ينبغي اعتبار أي مجتمع مسؤولاً عن أعمال المتطرفين.

وتعرب المنظمة عن تقديرها للجهود التي بذلها مؤخراً رئيس ورئيس وزراء سريلانكا للقاء سفراء دول المنظمة في كولومبو، كما تشجع جميع الزعماء السياسيين في سريلانكا على اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الحوار والسلام والوئام بين جميع المجتمعات ومنع تهميش الأشخاص على أساس العرق أو الدين.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:42 AM

"التعاون الإسلامي" تُعرب عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية في سريلانكا

طالبت المنظمة السلطات لمواجهته بحزم مع ضمان أمن وسلامة المجتمع المسلم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تراقب منظمة التعاون الإسلامي عن كثب وضع المسلمين في سريلانكا ولا تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد حوادث الترهيب والخطاب المعادي للمسلمين وخطاب الكراهية الذي يصدر عن بعض المجموعات في البلاد.

وانطلاقاً من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الرابع عشر لرؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في مكة في 31 مايو 2019، تكرر المنظمة دعوة السلطات في سريلانكا لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب بحزم، مع ضمان أمن وسلامة المجتمع المسلم في هذا البلد.

يذكر أن المسلمين يشكلون مجتمعاً مهماً ونشاطاً يسهم بشكل إيجابي في الحياة الثقافية والاقتصادية لسريلانكا بشكل عام.

وتجدد المنظمة تأكيد موقفها الراسخ ضد الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، مشيرة إلى أن الإرهاب لا دين له، وأنه لا ينبغي اعتبار أي مجتمع مسؤولاً عن أعمال المتطرفين.

وتعرب المنظمة عن تقديرها للجهود التي بذلها مؤخراً رئيس ورئيس وزراء سريلانكا للقاء سفراء دول المنظمة في كولومبو، كما تشجع جميع الزعماء السياسيين في سريلانكا على اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الحوار والسلام والوئام بين جميع المجتمعات ومنع تهميش الأشخاص على أساس العرق أو الدين.

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