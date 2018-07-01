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"المعارك": سنتخذ الإجراءات بحق شركات التأمين الرافضة تقديم خدمات الوثيقة الجديدة

تبدأ اليوم.. ودعا المستفيدين إلى تقديم شكاواهم واستفساراتهم على قنوات تواصل المجلس

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركات التأمين الصحي الرافضة تقديم خدمات الوثيقة الجديدة للتأمين الصحي التي تبدأ اليوم.

وأضاف :في حال رفض إحدى شركات التأمين تقديم خدمة منصوص عليها وفق النظام واللائحة والوثيقة الجديدة للتأمين الصحي سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".

ودعا "المعارك" المستفيدين من الضمان للمبادرة بتقديم شكواهم واستفساراتهم على قنوات التواصل مع المجلس، مضيفا في مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم "أطلب من جميع المؤمّن لهم التواصل مع مجلس الضمان الصحي للاستفسار عن حقوقهم والتأكد من أي خدمة منصوص عليها في نظام اللائحة والرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177، أو البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية و البوابة الإلكترونية:www.cchi.gov.sa بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa .

يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أضاف عددا من المنافع الى الوثيقة الموحدة الجديدة التي تبدأ اليوم الاحد مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، ومعالجة الصدفية، وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهرا وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي؛ بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.



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"المعارك": سنتخذ الإجراءات بحق شركات التأمين الرافضة تقديم خدمات الوثيقة الجديدة
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركات التأمين الصحي الرافضة تقديم خدمات الوثيقة الجديدة للتأمين الصحي التي تبدأ اليوم.

وأضاف :في حال رفض إحدى شركات التأمين تقديم خدمة منصوص عليها وفق النظام واللائحة والوثيقة الجديدة للتأمين الصحي سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".

ودعا "المعارك" المستفيدين من الضمان للمبادرة بتقديم شكواهم واستفساراتهم على قنوات التواصل مع المجلس، مضيفا في مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم "أطلب من جميع المؤمّن لهم التواصل مع مجلس الضمان الصحي للاستفسار عن حقوقهم والتأكد من أي خدمة منصوص عليها في نظام اللائحة والرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177، أو البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية و البوابة الإلكترونية:www.cchi.gov.sa بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa .

يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أضاف عددا من المنافع الى الوثيقة الموحدة الجديدة التي تبدأ اليوم الاحد مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، ومعالجة الصدفية، وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهرا وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي؛ بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.



01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
02:58 PM

"المعارك": سنتخذ الإجراءات بحق شركات التأمين الرافضة تقديم خدمات الوثيقة الجديدة

تبدأ اليوم.. ودعا المستفيدين إلى تقديم شكاواهم واستفساراتهم على قنوات تواصل المجلس

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عبدالحكيم شار - الرياض
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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركات التأمين الصحي الرافضة تقديم خدمات الوثيقة الجديدة للتأمين الصحي التي تبدأ اليوم.

وأضاف :في حال رفض إحدى شركات التأمين تقديم خدمة منصوص عليها وفق النظام واللائحة والوثيقة الجديدة للتأمين الصحي سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".

ودعا "المعارك" المستفيدين من الضمان للمبادرة بتقديم شكواهم واستفساراتهم على قنوات التواصل مع المجلس، مضيفا في مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم "أطلب من جميع المؤمّن لهم التواصل مع مجلس الضمان الصحي للاستفسار عن حقوقهم والتأكد من أي خدمة منصوص عليها في نظام اللائحة والرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177، أو البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية و البوابة الإلكترونية:www.cchi.gov.sa بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa .

يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أضاف عددا من المنافع الى الوثيقة الموحدة الجديدة التي تبدأ اليوم الاحد مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، ومعالجة الصدفية، وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهرا وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي؛ بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.



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