النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. انخفاض معدل الإصابات اليومية عالمياً والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون

فيما تبقى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصًا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. انخفاض معدل الإصابات اليومية عالمياً والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون
سبق

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصًا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:24 AM

كورونا.. انخفاض معدل الإصابات اليومية عالمياً والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون

فيما تبقى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,512

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصًا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,482
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,553

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة