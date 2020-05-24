كورونا.. انخفاض معدل الإصابات اليومية عالمياً والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون

فيما تبقى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصًا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).