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"المواصفات": إلزام الموردين بشهادتي "IECEE" و"IECEX" لعدد من المنتجات

بدءًا من مطلع نوفمبر.. في إطار المساعي الرامية للتحقق من سلامة السلع

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزام المصنّعين والموردين ابتداءً من تاريخ 1/ 11 / 2021م بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE"، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار"IECEX"، للسماح بدخول عدد من المنتجات من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة.

وطالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنّعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» للمنتجات التالية: قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).

كما طالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنّعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX» للمنتجات التالية: صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل، وصندوق التحكم مع نقاط توصيل الكابل، وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز، والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى، والمضخات الكهربائية، والإضاءة الخطية (الثابتة).

وأكدت المواصفات السعودية أن إلزام الموردين والمصنّعين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE" وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار "IECEX" لهذه المنتجات، يستهدف ضبط سوق المنتجات عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، إلى جانب ضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وتقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات": إلزام الموردين بشهادتي "IECEE" و"IECEX" لعدد من المنتجات
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزام المصنّعين والموردين ابتداءً من تاريخ 1/ 11 / 2021م بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE"، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار"IECEX"، للسماح بدخول عدد من المنتجات من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة.

وطالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنّعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» للمنتجات التالية: قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).

كما طالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنّعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX» للمنتجات التالية: صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل، وصندوق التحكم مع نقاط توصيل الكابل، وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز، والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى، والمضخات الكهربائية، والإضاءة الخطية (الثابتة).

وأكدت المواصفات السعودية أن إلزام الموردين والمصنّعين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE" وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار "IECEX" لهذه المنتجات، يستهدف ضبط سوق المنتجات عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، إلى جانب ضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وتقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
05:04 PM

"المواصفات": إلزام الموردين بشهادتي "IECEE" و"IECEX" لعدد من المنتجات

بدءًا من مطلع نوفمبر.. في إطار المساعي الرامية للتحقق من سلامة السلع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزام المصنّعين والموردين ابتداءً من تاريخ 1/ 11 / 2021م بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE"، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار"IECEX"، للسماح بدخول عدد من المنتجات من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة.

وطالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنّعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» للمنتجات التالية: قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).

كما طالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنّعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX» للمنتجات التالية: صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل، وصندوق التحكم مع نقاط توصيل الكابل، وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز، والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى، والمضخات الكهربائية، والإضاءة الخطية (الثابتة).

وأكدت المواصفات السعودية أن إلزام الموردين والمصنّعين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE" وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار "IECEX" لهذه المنتجات، يستهدف ضبط سوق المنتجات عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، إلى جانب ضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وتقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

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