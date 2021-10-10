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"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. فلسطين تسجّل 550 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 9 وفيات، و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1984 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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كورونا.. فلسطين تسجّل 550 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 9 وفيات، و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1984 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
05:10 PM

كورونا.. فلسطين تسجّل 550 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 9 وفيات، و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1984 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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