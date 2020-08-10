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بالفيديو.. أمين "حزب الله" الأسبق: المسؤول عن تفجيرات بيروت "نصر الله" و"خامنئي" وهما من يجب أن يحاسبا

قال: سلاحه يخدم العدو الصهيوني ودمر اليمن وسوريا ولبنان

حمّل الأمين العام لحزب الله اللبناني الأسبق "صبحي الطفيلي" مسؤولية تفجير مرفأ بيروت لحسن نصر الله، ومن ورائه الرئيس الإيراني خامنئي، مشيراً إلى أن من يوجه الحكومة اللبنانية هو تنظيم حزب الله الإرهابي بسلاح إيران.

جاء ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وجّه خلاله "الطفيلي" الاتهامات لحزب الله ودولة إيران، مطالباً بتحمل "نصر الله" كل المسؤولية عن التفجير كلبناني.

وقال "الطفيلي" إن فوق رئيس الجمهورية اللبنانية هو أمين عام حزب الله وكذلك المجلس النيابي وحسان دياب، فحسن نصر الله هو الأساس، ومن يجب أن يحاكم أولاً في حادثة بيروت.

وبين "الطفيلي" أن حزب الله وسلاحه هما حاميان للصهاينة، ومن يقف وراء مآسي الآلاف في سوريا واليمن ولبنان في تدمير الشعوب ونشر الإرهاب والدمار بتمويل إيران.

وندد "الطفيلي" بمن يدافع عن حزب الله بحجة أن سلاحها للمقاومة، مؤكداً أنه بعد أحداث ٢٠٠٠ فسلاح حزب الله هو لخدمة المخطط الصهيوني، ولتدمير الشعوب في سوريا واليمن ولبنان.

يذكر أن شوارع بيروت شهدت عقب أحداث التفجير المدمر بمرفأ بيروت، مظاهرات عارمة للتنديد بجرائم تنظيم "الحزب الإرهابي" الذي يقف خلف كل الجرائم لتدمير أراضي لبنان والدول المجاورة بتمويل إيراني.

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بالفيديو.. أمين "حزب الله" الأسبق: المسؤول عن تفجيرات بيروت "نصر الله" و"خامنئي" وهما من يجب أن يحاسبا
سبق

حمّل الأمين العام لحزب الله اللبناني الأسبق "صبحي الطفيلي" مسؤولية تفجير مرفأ بيروت لحسن نصر الله، ومن ورائه الرئيس الإيراني خامنئي، مشيراً إلى أن من يوجه الحكومة اللبنانية هو تنظيم حزب الله الإرهابي بسلاح إيران.

جاء ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وجّه خلاله "الطفيلي" الاتهامات لحزب الله ودولة إيران، مطالباً بتحمل "نصر الله" كل المسؤولية عن التفجير كلبناني.

وقال "الطفيلي" إن فوق رئيس الجمهورية اللبنانية هو أمين عام حزب الله وكذلك المجلس النيابي وحسان دياب، فحسن نصر الله هو الأساس، ومن يجب أن يحاكم أولاً في حادثة بيروت.

وبين "الطفيلي" أن حزب الله وسلاحه هما حاميان للصهاينة، ومن يقف وراء مآسي الآلاف في سوريا واليمن ولبنان في تدمير الشعوب ونشر الإرهاب والدمار بتمويل إيران.

وندد "الطفيلي" بمن يدافع عن حزب الله بحجة أن سلاحها للمقاومة، مؤكداً أنه بعد أحداث ٢٠٠٠ فسلاح حزب الله هو لخدمة المخطط الصهيوني، ولتدمير الشعوب في سوريا واليمن ولبنان.

يذكر أن شوارع بيروت شهدت عقب أحداث التفجير المدمر بمرفأ بيروت، مظاهرات عارمة للتنديد بجرائم تنظيم "الحزب الإرهابي" الذي يقف خلف كل الجرائم لتدمير أراضي لبنان والدول المجاورة بتمويل إيراني.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:55 PM

بالفيديو.. أمين "حزب الله" الأسبق: المسؤول عن تفجيرات بيروت "نصر الله" و"خامنئي" وهما من يجب أن يحاسبا

قال: سلاحه يخدم العدو الصهيوني ودمر اليمن وسوريا ولبنان

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عبدالله العنزي - الرياض
3
4,404

حمّل الأمين العام لحزب الله اللبناني الأسبق "صبحي الطفيلي" مسؤولية تفجير مرفأ بيروت لحسن نصر الله، ومن ورائه الرئيس الإيراني خامنئي، مشيراً إلى أن من يوجه الحكومة اللبنانية هو تنظيم حزب الله الإرهابي بسلاح إيران.

جاء ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وجّه خلاله "الطفيلي" الاتهامات لحزب الله ودولة إيران، مطالباً بتحمل "نصر الله" كل المسؤولية عن التفجير كلبناني.

وقال "الطفيلي" إن فوق رئيس الجمهورية اللبنانية هو أمين عام حزب الله وكذلك المجلس النيابي وحسان دياب، فحسن نصر الله هو الأساس، ومن يجب أن يحاكم أولاً في حادثة بيروت.

وبين "الطفيلي" أن حزب الله وسلاحه هما حاميان للصهاينة، ومن يقف وراء مآسي الآلاف في سوريا واليمن ولبنان في تدمير الشعوب ونشر الإرهاب والدمار بتمويل إيران.

وندد "الطفيلي" بمن يدافع عن حزب الله بحجة أن سلاحها للمقاومة، مؤكداً أنه بعد أحداث ٢٠٠٠ فسلاح حزب الله هو لخدمة المخطط الصهيوني، ولتدمير الشعوب في سوريا واليمن ولبنان.

يذكر أن شوارع بيروت شهدت عقب أحداث التفجير المدمر بمرفأ بيروت، مظاهرات عارمة للتنديد بجرائم تنظيم "الحزب الإرهابي" الذي يقف خلف كل الجرائم لتدمير أراضي لبنان والدول المجاورة بتمويل إيراني.

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