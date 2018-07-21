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زيارة ووصية.. ماذا قال "السديس" للعاملين في "مطار جدة"؟

سأل الله أن يرزقهم الإخلاص وأن يجزيهم على خدمتهم للحجاج

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على استعدادات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالمطار، والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لهم بما يليق بعظم هذه الشعيرة.

وأوصى "السديس" العاملين -خلال الزيارة- بأن يظهروا بالشكل اللائق والمشرف لبلادنا المباركة، وأن يعكسوا الصورة المشرقة، لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

كما أوصاهم باستشعار المسؤولية الدينية، ومراعاة حق الله في التعامل السمح اللين مع ضيوف الرحمن؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقومون به في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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زيارة ووصية.. ماذا قال "السديس" للعاملين في "مطار جدة"؟
سبق

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على استعدادات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالمطار، والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لهم بما يليق بعظم هذه الشعيرة.

وأوصى "السديس" العاملين -خلال الزيارة- بأن يظهروا بالشكل اللائق والمشرف لبلادنا المباركة، وأن يعكسوا الصورة المشرقة، لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

كما أوصاهم باستشعار المسؤولية الدينية، ومراعاة حق الله في التعامل السمح اللين مع ضيوف الرحمن؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقومون به في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
10:26 AM

زيارة ووصية.. ماذا قال "السديس" للعاملين في "مطار جدة"؟

سأل الله أن يرزقهم الإخلاص وأن يجزيهم على خدمتهم للحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على استعدادات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالمطار، والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لهم بما يليق بعظم هذه الشعيرة.

وأوصى "السديس" العاملين -خلال الزيارة- بأن يظهروا بالشكل اللائق والمشرف لبلادنا المباركة، وأن يعكسوا الصورة المشرقة، لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

كما أوصاهم باستشعار المسؤولية الدينية، ومراعاة حق الله في التعامل السمح اللين مع ضيوف الرحمن؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقومون به في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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