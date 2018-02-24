النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر دراجته الهوائية .."اليحيا" ينطلق من القصيم ويحط الرحال في جناح "911" بالجنادرية

في رحلة استغرقت يومين وتحت شعار "معاً ضد الإرهاب والفكر الضال"

تصوير : ماجد البقمي


في رحلة استمرت يومين انطلقت من مقر إمارة منطقة القصيم وانتهت في جناح مركز العمليات الأمنية الموحد (911) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، قادها على دراجته الهوائية الرحالة السعودي فهد اليحيا.

وقال فهد اليحيا لـ "سبق" الذي يمارس هوايته منذ 20 عاما، إن التنسيق تم مع مركز العلميات الموحدة 911، وذلك لانطلاق الحملة التي تم أخذ موافقات عليها من وزارة الداخلية من إمارة القصيم وإمارة الرياض، وتحمل شعار معا ضد محاربة الإرهاب والفكر الضال.

وأضاف أن الرحلة تأتي استعدادا أيضا لرحلة الذهاب لروسيا على الدراجة بعد 24 يوما بإذن الله، مضيفا أنه شارك العام الماضي في الحد الجنوبي حيث وصل بدراجته إلى هنالك بموافقة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله، كما شارك في برنامج "شاعر المليون" في نسخته الأولى حيث انطلق من الدوادمي إلى أبوظبي.

وتستهدف هذه الرحلة التعريف بخدمات مركز العمليات الموحدة 911، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة الإرهاب والفكر المنحرف.

وانطلق مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية الذي يحظى بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية من العاصمة المقدسة مكة المكرمة وقريبا سيدشن خدماته في العاصمة الرياض، حيث يمر المشروع وفق الخطة المرسومة.

ويقدم جناح 911 في مهرجان الجنادرية تعريفا بالخدمات التي يقدمها المركز، الذي يقدم خدمات 6 جهات أمنية إضافة إلى وزارة الصحة والهلال الأحمر في خدمة واحدة وهي الرقم 911.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر دراجته الهوائية .."اليحيا" ينطلق من القصيم ويحط الرحال في جناح "911" بالجنادرية
سبق

تصوير : ماجد البقمي


في رحلة استمرت يومين انطلقت من مقر إمارة منطقة القصيم وانتهت في جناح مركز العمليات الأمنية الموحد (911) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، قادها على دراجته الهوائية الرحالة السعودي فهد اليحيا.

وقال فهد اليحيا لـ "سبق" الذي يمارس هوايته منذ 20 عاما، إن التنسيق تم مع مركز العلميات الموحدة 911، وذلك لانطلاق الحملة التي تم أخذ موافقات عليها من وزارة الداخلية من إمارة القصيم وإمارة الرياض، وتحمل شعار معا ضد محاربة الإرهاب والفكر الضال.

وأضاف أن الرحلة تأتي استعدادا أيضا لرحلة الذهاب لروسيا على الدراجة بعد 24 يوما بإذن الله، مضيفا أنه شارك العام الماضي في الحد الجنوبي حيث وصل بدراجته إلى هنالك بموافقة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله، كما شارك في برنامج "شاعر المليون" في نسخته الأولى حيث انطلق من الدوادمي إلى أبوظبي.

وتستهدف هذه الرحلة التعريف بخدمات مركز العمليات الموحدة 911، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة الإرهاب والفكر المنحرف.

وانطلق مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية الذي يحظى بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية من العاصمة المقدسة مكة المكرمة وقريبا سيدشن خدماته في العاصمة الرياض، حيث يمر المشروع وفق الخطة المرسومة.

ويقدم جناح 911 في مهرجان الجنادرية تعريفا بالخدمات التي يقدمها المركز، الذي يقدم خدمات 6 جهات أمنية إضافة إلى وزارة الصحة والهلال الأحمر في خدمة واحدة وهي الرقم 911.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
05:35 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:05 AM

عبر دراجته الهوائية .."اليحيا" ينطلق من القصيم ويحط الرحال في جناح "911" بالجنادرية

في رحلة استغرقت يومين وتحت شعار "معاً ضد الإرهاب والفكر الضال"

A A A
زيد الخمشي - الرياض
2
9,478

تصوير : ماجد البقمي


في رحلة استمرت يومين انطلقت من مقر إمارة منطقة القصيم وانتهت في جناح مركز العمليات الأمنية الموحد (911) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، قادها على دراجته الهوائية الرحالة السعودي فهد اليحيا.

وقال فهد اليحيا لـ "سبق" الذي يمارس هوايته منذ 20 عاما، إن التنسيق تم مع مركز العلميات الموحدة 911، وذلك لانطلاق الحملة التي تم أخذ موافقات عليها من وزارة الداخلية من إمارة القصيم وإمارة الرياض، وتحمل شعار معا ضد محاربة الإرهاب والفكر الضال.

وأضاف أن الرحلة تأتي استعدادا أيضا لرحلة الذهاب لروسيا على الدراجة بعد 24 يوما بإذن الله، مضيفا أنه شارك العام الماضي في الحد الجنوبي حيث وصل بدراجته إلى هنالك بموافقة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله، كما شارك في برنامج "شاعر المليون" في نسخته الأولى حيث انطلق من الدوادمي إلى أبوظبي.

وتستهدف هذه الرحلة التعريف بخدمات مركز العمليات الموحدة 911، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة الإرهاب والفكر المنحرف.

وانطلق مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية الذي يحظى بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية من العاصمة المقدسة مكة المكرمة وقريبا سيدشن خدماته في العاصمة الرياض، حيث يمر المشروع وفق الخطة المرسومة.

ويقدم جناح 911 في مهرجان الجنادرية تعريفا بالخدمات التي يقدمها المركز، الذي يقدم خدمات 6 جهات أمنية إضافة إلى وزارة الصحة والهلال الأحمر في خدمة واحدة وهي الرقم 911.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة