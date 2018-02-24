عبر دراجته الهوائية .."اليحيا" ينطلق من القصيم ويحط الرحال في جناح "911" بالجنادرية

في رحلة استغرقت يومين وتحت شعار "معاً ضد الإرهاب والفكر الضال"

تصوير : ماجد البقمي



في رحلة استمرت يومين انطلقت من مقر إمارة منطقة القصيم وانتهت في جناح مركز العمليات الأمنية الموحد (911) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، قادها على دراجته الهوائية الرحالة السعودي فهد اليحيا.

وقال فهد اليحيا لـ "سبق" الذي يمارس هوايته منذ 20 عاما، إن التنسيق تم مع مركز العلميات الموحدة 911، وذلك لانطلاق الحملة التي تم أخذ موافقات عليها من وزارة الداخلية من إمارة القصيم وإمارة الرياض، وتحمل شعار معا ضد محاربة الإرهاب والفكر الضال.

وأضاف أن الرحلة تأتي استعدادا أيضا لرحلة الذهاب لروسيا على الدراجة بعد 24 يوما بإذن الله، مضيفا أنه شارك العام الماضي في الحد الجنوبي حيث وصل بدراجته إلى هنالك بموافقة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله، كما شارك في برنامج "شاعر المليون" في نسخته الأولى حيث انطلق من الدوادمي إلى أبوظبي.

وتستهدف هذه الرحلة التعريف بخدمات مركز العمليات الموحدة 911، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة الإرهاب والفكر المنحرف.

وانطلق مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية الذي يحظى بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية من العاصمة المقدسة مكة المكرمة وقريبا سيدشن خدماته في العاصمة الرياض، حيث يمر المشروع وفق الخطة المرسومة.

ويقدم جناح 911 في مهرجان الجنادرية تعريفا بالخدمات التي يقدمها المركز، الذي يقدم خدمات 6 جهات أمنية إضافة إلى وزارة الصحة والهلال الأحمر في خدمة واحدة وهي الرقم 911.