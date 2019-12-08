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وكيل إمارة الباحة يعقد اجتماعاً لإطلاق "كسوة الحسام لفصل الشتاء"

بتوجيه من أمير المنطقة

بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عقد وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، اجتماعاً موسعاً بالجهات ذات العلاقة؛ لدراسة العمل للتنسيق بين مركز الحسام للخدمات الإنسانية والتطوعية بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلاً في جمعيات البر الخيرية بالمنطقة بشأن إطلاق مشروع "كسوة الحسام لفصل الشتاء" للمحتاجين من أهالي المنطقة.

يأتي ذلك في ظل ما يوليه أمير المنطقة من حرص واهتمام بأهالي منطقة الباحة، وتلمس احتياجاتهم؛ لينعموا بالراحة والرفاهية والعيش الكريم.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

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وكيل إمارة الباحة يعقد اجتماعاً لإطلاق "كسوة الحسام لفصل الشتاء"
سبق

بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عقد وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، اجتماعاً موسعاً بالجهات ذات العلاقة؛ لدراسة العمل للتنسيق بين مركز الحسام للخدمات الإنسانية والتطوعية بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلاً في جمعيات البر الخيرية بالمنطقة بشأن إطلاق مشروع "كسوة الحسام لفصل الشتاء" للمحتاجين من أهالي المنطقة.

يأتي ذلك في ظل ما يوليه أمير المنطقة من حرص واهتمام بأهالي منطقة الباحة، وتلمس احتياجاتهم؛ لينعموا بالراحة والرفاهية والعيش الكريم.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
11:35 PM

وكيل إمارة الباحة يعقد اجتماعاً لإطلاق "كسوة الحسام لفصل الشتاء"

بتوجيه من أمير المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عقد وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، اجتماعاً موسعاً بالجهات ذات العلاقة؛ لدراسة العمل للتنسيق بين مركز الحسام للخدمات الإنسانية والتطوعية بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلاً في جمعيات البر الخيرية بالمنطقة بشأن إطلاق مشروع "كسوة الحسام لفصل الشتاء" للمحتاجين من أهالي المنطقة.

يأتي ذلك في ظل ما يوليه أمير المنطقة من حرص واهتمام بأهالي منطقة الباحة، وتلمس احتياجاتهم؛ لينعموا بالراحة والرفاهية والعيش الكريم.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

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