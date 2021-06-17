حادث مروع يتسبب في مصرع امرأة ونقل أخرى بحالة حرجة

انحرفت مركبتها وارتطمت بحافلة متوقفة بجانب الطريق

باشرت الجهات الأمنية ممثلة في المرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ حادث انحراف مركبة تقل سيدتين قبل ظهر اليوم في بلجرشي.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية أن انحراف المركبة وارتطامها بإحدى الشاحنات المتوقفة تسبب في وفاة إحدى السيدتين في الحال، بينما نقلت الأخرى بحالة خطرة إلى أحد المستشفيات بعد إخراجها من قبل فرق الدفاع المدني.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.