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حادث مروع يتسبب في مصرع امرأة ونقل أخرى بحالة حرجة

انحرفت مركبتها وارتطمت بحافلة متوقفة بجانب الطريق

باشرت الجهات الأمنية ممثلة في المرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ حادث انحراف مركبة تقل سيدتين قبل ظهر اليوم في بلجرشي.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية أن انحراف المركبة وارتطامها بإحدى الشاحنات المتوقفة تسبب في وفاة إحدى السيدتين في الحال، بينما نقلت الأخرى بحالة خطرة إلى أحد المستشفيات بعد إخراجها من قبل فرق الدفاع المدني.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

حادث مروع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مروع يتسبب في مصرع امرأة ونقل أخرى بحالة حرجة
سبق

باشرت الجهات الأمنية ممثلة في المرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ حادث انحراف مركبة تقل سيدتين قبل ظهر اليوم في بلجرشي.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية أن انحراف المركبة وارتطامها بإحدى الشاحنات المتوقفة تسبب في وفاة إحدى السيدتين في الحال، بينما نقلت الأخرى بحالة خطرة إلى أحد المستشفيات بعد إخراجها من قبل فرق الدفاع المدني.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
07:41 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
10:26 AM

حادث مروع يتسبب في مصرع امرأة ونقل أخرى بحالة حرجة

انحرفت مركبتها وارتطمت بحافلة متوقفة بجانب الطريق

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
20
77,404

باشرت الجهات الأمنية ممثلة في المرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ حادث انحراف مركبة تقل سيدتين قبل ظهر اليوم في بلجرشي.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية أن انحراف المركبة وارتطامها بإحدى الشاحنات المتوقفة تسبب في وفاة إحدى السيدتين في الحال، بينما نقلت الأخرى بحالة خطرة إلى أحد المستشفيات بعد إخراجها من قبل فرق الدفاع المدني.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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