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بريطانيا تنشئ مستشفى جديداً بسعة 4 آلاف سرير

بمركز "إيكسيل" للمعارض.. لمعالجة مرضى "كورونا"

قررت السلطات البريطانية إنشاء مستشفى جديد بمركز "إيكسيل" للمعارض بشرق العاصمة البريطانية، لندن، بطاقة استيعابية قدرها أربعة آلاف سرير؛ وذلك لاستقبال ومعالجة الحالات "الخطرة لمرضى عدوى فيروس كوفيد-19.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم، بأنه استجابة لدعوة المملكة المتحدة للمسعفين المتقاعدين للعودة إلى خدمة الصحة الوطنية البريطانية تقدم، بحسب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أكثر من 11500 شخص، بما فيهم 2660 طبيباً و6147 ممرضاً وممرضة، بطلبات لذلك، كما أن أكثر من 18 ألف طالب طب سينضمون إلى القوى العاملة في خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تنشئ مستشفى جديداً بسعة 4 آلاف سرير
سبق

قررت السلطات البريطانية إنشاء مستشفى جديد بمركز "إيكسيل" للمعارض بشرق العاصمة البريطانية، لندن، بطاقة استيعابية قدرها أربعة آلاف سرير؛ وذلك لاستقبال ومعالجة الحالات "الخطرة لمرضى عدوى فيروس كوفيد-19.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم، بأنه استجابة لدعوة المملكة المتحدة للمسعفين المتقاعدين للعودة إلى خدمة الصحة الوطنية البريطانية تقدم، بحسب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أكثر من 11500 شخص، بما فيهم 2660 طبيباً و6147 ممرضاً وممرضة، بطلبات لذلك، كما أن أكثر من 18 ألف طالب طب سينضمون إلى القوى العاملة في خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:18 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:05 PM

بريطانيا تنشئ مستشفى جديداً بسعة 4 آلاف سرير

بمركز "إيكسيل" للمعارض.. لمعالجة مرضى "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات البريطانية إنشاء مستشفى جديد بمركز "إيكسيل" للمعارض بشرق العاصمة البريطانية، لندن، بطاقة استيعابية قدرها أربعة آلاف سرير؛ وذلك لاستقبال ومعالجة الحالات "الخطرة لمرضى عدوى فيروس كوفيد-19.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم، بأنه استجابة لدعوة المملكة المتحدة للمسعفين المتقاعدين للعودة إلى خدمة الصحة الوطنية البريطانية تقدم، بحسب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أكثر من 11500 شخص، بما فيهم 2660 طبيباً و6147 ممرضاً وممرضة، بطلبات لذلك، كما أن أكثر من 18 ألف طالب طب سينضمون إلى القوى العاملة في خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

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