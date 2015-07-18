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إدارة المساجد بصامطة تعقد لجنتها الفرعية

لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين

عقدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، صباح اليوم، لجنتها الفرعية، لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين، بمقرها بحي مخطط السنيد.

جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، وعضوية الشيخ الداعية محمد بن محمد صغير عكور، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، الشيخ أحمد بن عقيل كريري.

وقال "الكريري" إن اللجنة عقدت لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين على وظائف البدل، وبلغ عددهم ١١ إمامًا ومؤذنًا اجتاز منهم ثلاثة أئمة وخمسة مؤذنين، وأعطت ثلاثة متقدمين فرصة أخرى لمقابلة اللجنة.

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إدارة المساجد بصامطة تعقد لجنتها الفرعية
سبق

عقدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، صباح اليوم، لجنتها الفرعية، لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين، بمقرها بحي مخطط السنيد.

جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، وعضوية الشيخ الداعية محمد بن محمد صغير عكور، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، الشيخ أحمد بن عقيل كريري.

وقال "الكريري" إن اللجنة عقدت لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين على وظائف البدل، وبلغ عددهم ١١ إمامًا ومؤذنًا اجتاز منهم ثلاثة أئمة وخمسة مؤذنين، وأعطت ثلاثة متقدمين فرصة أخرى لمقابلة اللجنة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
05:12 PM

إدارة المساجد بصامطة تعقد لجنتها الفرعية

لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، صباح اليوم، لجنتها الفرعية، لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين، بمقرها بحي مخطط السنيد.

جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، وعضوية الشيخ الداعية محمد بن محمد صغير عكور، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، الشيخ أحمد بن عقيل كريري.

وقال "الكريري" إن اللجنة عقدت لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين على وظائف البدل، وبلغ عددهم ١١ إمامًا ومؤذنًا اجتاز منهم ثلاثة أئمة وخمسة مؤذنين، وأعطت ثلاثة متقدمين فرصة أخرى لمقابلة اللجنة.

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