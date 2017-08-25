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شاهد.. حادث اصطدام في طلوع رغدان.. إصابة وانقلاب وتلف كامل لإحدى المركبات

"الزهراني" أهاب بقائدي المركبات الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة

‬نجا مواطن بفضل الله بعد أن تعرضت مركبته للتلف الكامل؛ نتيجة ارتطامها بمؤخرة شاحنة، ونتج عنها إصابته بإصابة خطيرة اليوم، حيث باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 12:10 يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2021م يفيد بوقوع حادث تصادم في موقع طلوع رغدان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي .

وأضاف: عند وصول أول فرقة إسعافية في تمام الساعة 12:18 تبين أنه حادث سيارة من نوع جمس اصطدم بموخرة شاحنة.

وتابع: نتج عن الحادث إصابة من متوسطة إلى خطيرة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

ويهيب "الزهراني" بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، وأهمية ربط حزام الأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حادث اصطدام في طلوع رغدان.. إصابة وانقلاب وتلف كامل لإحدى المركبات
سبق

‬نجا مواطن بفضل الله بعد أن تعرضت مركبته للتلف الكامل؛ نتيجة ارتطامها بمؤخرة شاحنة، ونتج عنها إصابته بإصابة خطيرة اليوم، حيث باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 12:10 يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2021م يفيد بوقوع حادث تصادم في موقع طلوع رغدان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي .

وأضاف: عند وصول أول فرقة إسعافية في تمام الساعة 12:18 تبين أنه حادث سيارة من نوع جمس اصطدم بموخرة شاحنة.

وتابع: نتج عن الحادث إصابة من متوسطة إلى خطيرة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

ويهيب "الزهراني" بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، وأهمية ربط حزام الأمان.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
03:02 PM

شاهد.. حادث اصطدام في طلوع رغدان.. إصابة وانقلاب وتلف كامل لإحدى المركبات

"الزهراني" أهاب بقائدي المركبات الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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‬نجا مواطن بفضل الله بعد أن تعرضت مركبته للتلف الكامل؛ نتيجة ارتطامها بمؤخرة شاحنة، ونتج عنها إصابته بإصابة خطيرة اليوم، حيث باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 12:10 يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2021م يفيد بوقوع حادث تصادم في موقع طلوع رغدان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي .

وأضاف: عند وصول أول فرقة إسعافية في تمام الساعة 12:18 تبين أنه حادث سيارة من نوع جمس اصطدم بموخرة شاحنة.

وتابع: نتج عن الحادث إصابة من متوسطة إلى خطيرة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

ويهيب "الزهراني" بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، وأهمية ربط حزام الأمان.

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