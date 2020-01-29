النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تويوتا" تعلن تعليق أنشطتها في الصين

تُراقب الموقف وستتخذ المزيد من القرارات

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قلّصت أو أوقفت أنشطتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد، والذي أسفر عن وفاة أكثر 130 شخصًا حتى الآن.

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن "ماكي نيمي" المتحدث باسم تويوتا القول إنه "في ضوء العوامل المختلفة؛ بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية، وموقف إمدادات المكونات كجزء حتى يوم 29 يناير؛ قررنا وقف العمل في مصانعنا بالصين حتى 9 فبراير... نحن نراقب الموقف وسنتخذ المزيد من القرارات بشأن عملياتنا اعتبارًا من 10 فبراير".

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور إلى 132 حالة وفاة؛ فضلًا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليمًا. وتتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) قبل نحو 17 عامًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

تويوتا شركة تويوتا موتور كورب اليابانية الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"تويوتا" تعلن تعليق أنشطتها في الصين
سبق

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قلّصت أو أوقفت أنشطتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد، والذي أسفر عن وفاة أكثر 130 شخصًا حتى الآن.

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن "ماكي نيمي" المتحدث باسم تويوتا القول إنه "في ضوء العوامل المختلفة؛ بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية، وموقف إمدادات المكونات كجزء حتى يوم 29 يناير؛ قررنا وقف العمل في مصانعنا بالصين حتى 9 فبراير... نحن نراقب الموقف وسنتخذ المزيد من القرارات بشأن عملياتنا اعتبارًا من 10 فبراير".

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور إلى 132 حالة وفاة؛ فضلًا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليمًا. وتتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) قبل نحو 17 عامًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:06 AM

"تويوتا" تعلن تعليق أنشطتها في الصين

تُراقب الموقف وستتخذ المزيد من القرارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,901

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قلّصت أو أوقفت أنشطتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد، والذي أسفر عن وفاة أكثر 130 شخصًا حتى الآن.

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن "ماكي نيمي" المتحدث باسم تويوتا القول إنه "في ضوء العوامل المختلفة؛ بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية، وموقف إمدادات المكونات كجزء حتى يوم 29 يناير؛ قررنا وقف العمل في مصانعنا بالصين حتى 9 فبراير... نحن نراقب الموقف وسنتخذ المزيد من القرارات بشأن عملياتنا اعتبارًا من 10 فبراير".

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور إلى 132 حالة وفاة؛ فضلًا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليمًا. وتتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) قبل نحو 17 عامًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
6,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,622
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,294
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,708

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة