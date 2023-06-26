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"مدني بحرة" يسيطر على حريق في مصنع مهجور.. ولا إصابات

"المديرية" أكدت ضرورة وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بحرة، اليوم، حادث حريق بمصنع مهجور بالمحافظة.

‏وقال نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات 911 تلقت بلاغًا عن وقوع حريق داخل مصنع، وعلى الفور جرى تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة.

أضاف: وبالوصول، اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 400 م، يحتوي على خردوات وبعض المخلفات وتمت المباشرة من قِبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تمامًا، والقيام بعمليات التبريد، والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع. وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابات ولله الحمد.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة في مواقعهم؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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"مدني بحرة" يسيطر على حريق في مصنع مهجور.. ولا إصابات
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بحرة، اليوم، حادث حريق بمصنع مهجور بالمحافظة.

‏وقال نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات 911 تلقت بلاغًا عن وقوع حريق داخل مصنع، وعلى الفور جرى تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة.

أضاف: وبالوصول، اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 400 م، يحتوي على خردوات وبعض المخلفات وتمت المباشرة من قِبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تمامًا، والقيام بعمليات التبريد، والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع. وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابات ولله الحمد.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة في مواقعهم؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:36 PM

"مدني بحرة" يسيطر على حريق في مصنع مهجور.. ولا إصابات

"المديرية" أكدت ضرورة وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
534

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بحرة، اليوم، حادث حريق بمصنع مهجور بالمحافظة.

‏وقال نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات 911 تلقت بلاغًا عن وقوع حريق داخل مصنع، وعلى الفور جرى تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة.

أضاف: وبالوصول، اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 400 م، يحتوي على خردوات وبعض المخلفات وتمت المباشرة من قِبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تمامًا، والقيام بعمليات التبريد، والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع. وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابات ولله الحمد.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة في مواقعهم؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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