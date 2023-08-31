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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 29 طنًّا من القات و490 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

مع أكثر من مليون ونصف قرص أمفيتامين عبر حدود المملكة

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1.526.952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723.210) بمنطقة جازان، و(232.742) بمنطقة تبوك، و(571.000) بالمنطقة الشرقية.

وقد تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الأثيوبية.

وأوضح العقيد "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 29 طنًّا من القات و490 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
سبق

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1.526.952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723.210) بمنطقة جازان، و(232.742) بمنطقة تبوك، و(571.000) بالمنطقة الشرقية.

وقد تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الأثيوبية.

وأوضح العقيد "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:56 PM

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 29 طنًّا من القات و490 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

مع أكثر من مليون ونصف قرص أمفيتامين عبر حدود المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1.526.952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723.210) بمنطقة جازان، و(232.742) بمنطقة تبوك، و(571.000) بالمنطقة الشرقية.

وقد تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الأثيوبية.

وأوضح العقيد "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

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