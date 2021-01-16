عمليات كر وفر أمام ثكنة الحلو ببيروت.. و"مكافحة الشغب" تعتقل 59 متظاهرًا

متظاهرون غاضبون قاموا بإلقاء المفرقعات النارية على العناصر الأمنية

بعد احتجاجات غاضبة في حي "الحمرا" بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء، أدت إلى اعتقال 59 شخصًا عقب اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوجود عمليات كر وفر مساء الأربعاء أمام ثكنة الحلو بمنطقة مار إلياس غرب العاصمة بين المتظاهرين، وقوة مكافحة الشغب أبعدتهم عن المدخل الرئيسي، وعملت على توقيف البعض، وإدخالهم إلى داخل الثكنة، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، تساقطت الأحجار بغزارة على عناصر مكافحة الشغب أمام ثكنة الحلو من قِبل بعض المحتجين، في وقت يقف فيه قسم آخر منهم إلى جانب الطريق، كما تم رمي المفرقعات النارية بشكل مباشر على العناصر الأمنية.

وناشدت الناشطة نعمت بدر الدين وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن التدخل لدى المدير العام للأمن الداخلي، اللواء عماد عث، فيما توجهت مجموعة من المتظاهرين من أمام ثكنة الحلو إلى تقاطع كورنيش المزرعة - مار إلياس، وقطعت الطريق بأجسادها، وانضمت إليها مجموعة قادمة من جسر الكولا.





وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، سقطت بعض القنابل المسيلة للدموع داخل السفارة الروسية في كورنيش المزرعة.