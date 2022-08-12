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"تعليم تبوك" تتسلم المشروع الجديد لابتدائية بضباء بأكثر من 9 ملايين ريال

يتكون من دورين ويضم 18 فصلاً ومكاتب إدارية

تسلمت إدارة التعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم، مشروع مبنى مدرسة ابتدائية عقيل بن أبي طالب، الجديد بمحافظة ضباء، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة، محمد فرج سليم، وبمتابعة من المدير العام، إبراهيم بن حسين العُمري.

ويتكون المبنى من دورين ويضم 18 فصلاً ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصالة رياضية، وبلغت تكلفة المشروع تسعة ملايين وثمانمئة واثني عشر ألفاً وثلاثة وسبعين ريالاً.

وقال مدير إدارة المباني بـ"تعليم تبوك" المهندس طارق العنزي: إنه قد تم اختبار مستوى جودة البناء على أرض الواقع وإجراء الاختبارات المعمارية اللازمة من قبل اللجنة الوزارية المختصة.

ونوه بتوجيهات المدير العام للتعليم في المنطقة، وحرص أمير تبوك وما توليه الوزارة وباهتمام وزير التعليم في هذا الصدد وبدعم ورعاية القيادة الحكيمة، لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

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"تعليم تبوك" تتسلم المشروع الجديد لابتدائية بضباء بأكثر من 9 ملايين ريال
سبق

تسلمت إدارة التعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم، مشروع مبنى مدرسة ابتدائية عقيل بن أبي طالب، الجديد بمحافظة ضباء، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة، محمد فرج سليم، وبمتابعة من المدير العام، إبراهيم بن حسين العُمري.

ويتكون المبنى من دورين ويضم 18 فصلاً ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصالة رياضية، وبلغت تكلفة المشروع تسعة ملايين وثمانمئة واثني عشر ألفاً وثلاثة وسبعين ريالاً.

وقال مدير إدارة المباني بـ"تعليم تبوك" المهندس طارق العنزي: إنه قد تم اختبار مستوى جودة البناء على أرض الواقع وإجراء الاختبارات المعمارية اللازمة من قبل اللجنة الوزارية المختصة.

ونوه بتوجيهات المدير العام للتعليم في المنطقة، وحرص أمير تبوك وما توليه الوزارة وباهتمام وزير التعليم في هذا الصدد وبدعم ورعاية القيادة الحكيمة، لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:33 PM

"تعليم تبوك" تتسلم المشروع الجديد لابتدائية بضباء بأكثر من 9 ملايين ريال

يتكون من دورين ويضم 18 فصلاً ومكاتب إدارية

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بدر الجبل - تبوك
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تسلمت إدارة التعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم، مشروع مبنى مدرسة ابتدائية عقيل بن أبي طالب، الجديد بمحافظة ضباء، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة، محمد فرج سليم، وبمتابعة من المدير العام، إبراهيم بن حسين العُمري.

ويتكون المبنى من دورين ويضم 18 فصلاً ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصالة رياضية، وبلغت تكلفة المشروع تسعة ملايين وثمانمئة واثني عشر ألفاً وثلاثة وسبعين ريالاً.

وقال مدير إدارة المباني بـ"تعليم تبوك" المهندس طارق العنزي: إنه قد تم اختبار مستوى جودة البناء على أرض الواقع وإجراء الاختبارات المعمارية اللازمة من قبل اللجنة الوزارية المختصة.

ونوه بتوجيهات المدير العام للتعليم في المنطقة، وحرص أمير تبوك وما توليه الوزارة وباهتمام وزير التعليم في هذا الصدد وبدعم ورعاية القيادة الحكيمة، لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

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