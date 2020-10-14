10 ملايين ريال منح من "كاوست" و"ساب" لرواد الأعمال بمسرعة "تقدم"

خصصت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني (ساب) مبلغ 10 ملايين ريال سعودي لتقديمها كمنح مالية للشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة "تقدّم" للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة، وتعد هذه المنح ضعف المبلغ المقدم خلال العام الماضي بهدف تسريع وتعزيز نجاح بعض الأعمال التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة في المملكة. وقد انضمت 59 شركة ناشئة من مختلف المجالات إلى المجموعة الرابعة من برنامج "تقدّم"، بما في ذلك الزراعة واللوجستيات والرعاية الصحية والعقارات والتعليم وغيرها. وستتلقى الشركات الناشئة المختارة إرشادًا وتدريبًا من الخبراء لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع، بالإضافة إلى اطلاعهم على آلية العمل، وتقديم منح مالية بمبلغ 150 ألف ريال سعودي لكل فريق للاستثمار في تنمية وتطوير مشاريعهم. وبينما تلجأ الشركات الناشئة عادةً إلى المستثمرين مقابل الحصول على حصة في أعمالهم، تلتزم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبنك ساب بضمان نمو الشركات الناشئة والواعدة دون التخلي عن الرقابة والتحكم. وقال نائب رئيس الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كيفين كولين: "لقد ضاعفنا هذا العام المنح المالية لكل شركة ناشئة إلى 150 ألف ريال سعودي وضاعفنا عدد الشركات الناشئة المقبولة في البرنامج، ومع الدعم الكبير من شريكنا ساب، نتوقع أننا سنمكِّن شركاتنا الناشئة من النمو بشكل أسرع وأقوى، وبالرغم من أن التمويل هو الأساس، إلا أننا نمضي إلى أبعد من ذلك؛ حيث إن الركيزة الأساسية لهذا البرنامج تتمثل في تزويد الشركات الناشئة بمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والإرشادية اللازمة". من جانبها قالت الشريك المؤسس لشركة "يونيت إكس" أنكيتا شري: "التمويل الذي تلقيناه في البداية من" تقدّم" ساعد شركتنا الناشئة في العديد من الجوانب خاصة في تطوير الأعمال". وأضافت: "في عام 2018 توصلنا إلى فكرة عمل برمجي واستخدمنا تمويل تقدم لتطوير أعمالنا والحصول على تراخيص برمجيات، ثم تمكنا من المشاركة في العديد من المعارض التجارية والتعرف على العملاء؛ حيث ساعدنا التمويل في تغطية التكاليف، كما قمنا بتعيين أشخاص لمساعدتنا في تسليم المشروع للعملاء، ولقد حصلنا على عميلنا الأول قبل تخرجنا من البرنامج". وعلق نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب ماجد نجم قائلًا: "يمنح برنامج "تقدّم" فرصة فريدة لتمويل ودعم طموحات بعض المواهب الريادية المميزة، وبفضل دعم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نجح البرنامج في بناء إرث يفتخر به لضمان نجاح المشاريع التي تحتاجها مملكتنا من خلال حصولها على الدعم اللازم، ونتمنى للمشاركين في البرنامج هذا العام كل التوفيق والنجاح". وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تخرج من "تقدّم" أكثر من 78 شركة ناشئة، وتم منح تمويل بقيمة 14 مليون ريال سعودي من غير رأس المال. ومن الأمثلة الناجحة على الشركات الناشئة السابقة: سديم، يونيت إكس، فهيم، ضاد، ساعي، وأجير. كما يثق كل من كاوست وساب بأن مجموعة الشركات الناشئة لهذا العام ستستمر في النجاح في مجالاتها المختلفة. وتواصل جامعة الملك عبدالله لعب دور محوري في تنمية النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة بعد تخريج أكثر من 250 شركة ناشئة، ومساعدتهم على جمع أكثر من 60 مليون دولار من التمويل الاستثماري، وتوفير برامج تدريبية؛ حيث تستثمر الجامعة أيضًا في أعمال "تقدّم" الناشئة من خلال ذراع رأس المال الاستثماري التابع لها - صندوق جامعة الملك عبدالله للابتكار.

10 ملايين ريال منح من "كاوست" و"ساب" لرواد الأعمال بمسرعة "تقدم" عبدالله الراجحي سبق 2020-10-14 خصصت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني (ساب) مبلغ 10 ملايين ريال سعودي لتقديمها كمنح مالية للشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة "تقدّم" للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة، وتعد هذه المنح ضعف المبلغ المقدم خلال العام الماضي بهدف تسريع وتعزيز نجاح بعض الأعمال التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة في المملكة.



وقد انضمت 59 شركة ناشئة من مختلف المجالات إلى المجموعة الرابعة من برنامج "تقدّم"، بما في ذلك الزراعة واللوجستيات والرعاية الصحية والعقارات والتعليم وغيرها. وستتلقى الشركات الناشئة المختارة إرشادًا وتدريبًا من الخبراء لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع، بالإضافة إلى اطلاعهم على آلية العمل، وتقديم منح مالية بمبلغ 150 ألف ريال سعودي لكل فريق للاستثمار في تنمية وتطوير مشاريعهم.



وبينما تلجأ الشركات الناشئة عادةً إلى المستثمرين مقابل الحصول على حصة في أعمالهم، تلتزم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبنك ساب بضمان نمو الشركات الناشئة والواعدة دون التخلي عن الرقابة والتحكم.



وقال نائب رئيس الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كيفين كولين: "لقد ضاعفنا هذا العام المنح المالية لكل شركة ناشئة إلى 150 ألف ريال سعودي وضاعفنا عدد الشركات الناشئة المقبولة في البرنامج، ومع الدعم الكبير من شريكنا ساب، نتوقع أننا سنمكِّن شركاتنا الناشئة من النمو بشكل أسرع وأقوى، وبالرغم من أن التمويل هو الأساس، إلا أننا نمضي إلى أبعد من ذلك؛ حيث إن الركيزة الأساسية لهذا البرنامج تتمثل في تزويد الشركات الناشئة بمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والإرشادية اللازمة".



من جانبها قالت الشريك المؤسس لشركة "يونيت إكس" أنكيتا شري: "التمويل الذي تلقيناه في البداية من" تقدّم" ساعد شركتنا الناشئة في العديد من الجوانب خاصة في تطوير الأعمال".



وأضافت: "في عام 2018 توصلنا إلى فكرة عمل برمجي واستخدمنا تمويل تقدم لتطوير أعمالنا والحصول على تراخيص برمجيات، ثم تمكنا من المشاركة في العديد من المعارض التجارية والتعرف على العملاء؛ حيث ساعدنا التمويل في تغطية التكاليف، كما قمنا بتعيين أشخاص لمساعدتنا في تسليم المشروع للعملاء، ولقد حصلنا على عميلنا الأول قبل تخرجنا من البرنامج".



وعلق نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب ماجد نجم قائلًا: "يمنح برنامج "تقدّم" فرصة فريدة لتمويل ودعم طموحات بعض المواهب الريادية المميزة، وبفضل دعم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نجح البرنامج في بناء إرث يفتخر به لضمان نجاح المشاريع التي تحتاجها مملكتنا من خلال حصولها على الدعم اللازم، ونتمنى للمشاركين في البرنامج هذا العام كل التوفيق والنجاح".



وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تخرج من "تقدّم" أكثر من 78 شركة ناشئة، وتم منح تمويل بقيمة 14 مليون ريال سعودي من غير رأس المال. ومن الأمثلة الناجحة على الشركات الناشئة السابقة: سديم، يونيت إكس، فهيم، ضاد، ساعي، وأجير. كما يثق كل من كاوست وساب بأن مجموعة الشركات الناشئة لهذا العام ستستمر في النجاح في مجالاتها المختلفة.



وتواصل جامعة الملك عبدالله لعب دور محوري في تنمية النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة بعد تخريج أكثر من 250 شركة ناشئة، ومساعدتهم على جمع أكثر من 60 مليون دولار من التمويل الاستثماري، وتوفير برامج تدريبية؛ حيث تستثمر الجامعة أيضًا في أعمال "تقدّم" الناشئة من خلال ذراع رأس المال الاستثماري التابع لها - صندوق جامعة الملك عبدالله للابتكار.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 06:06 PM

10 ملايين ريال منح من "كاوست" و"ساب" لرواد الأعمال بمسرعة "تقدم" بهدف تسريع نجاح المشاريع الناشئة والواعدة في المملكة





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خصصت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني (ساب) مبلغ 10 ملايين ريال سعودي لتقديمها كمنح مالية للشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة "تقدّم" للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة، وتعد هذه المنح ضعف المبلغ المقدم خلال العام الماضي بهدف تسريع وتعزيز نجاح بعض الأعمال التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة في المملكة.



وقد انضمت 59 شركة ناشئة من مختلف المجالات إلى المجموعة الرابعة من برنامج "تقدّم"، بما في ذلك الزراعة واللوجستيات والرعاية الصحية والعقارات والتعليم وغيرها. وستتلقى الشركات الناشئة المختارة إرشادًا وتدريبًا من الخبراء لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع، بالإضافة إلى اطلاعهم على آلية العمل، وتقديم منح مالية بمبلغ 150 ألف ريال سعودي لكل فريق للاستثمار في تنمية وتطوير مشاريعهم.



وبينما تلجأ الشركات الناشئة عادةً إلى المستثمرين مقابل الحصول على حصة في أعمالهم، تلتزم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبنك ساب بضمان نمو الشركات الناشئة والواعدة دون التخلي عن الرقابة والتحكم.



وقال نائب رئيس الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كيفين كولين: "لقد ضاعفنا هذا العام المنح المالية لكل شركة ناشئة إلى 150 ألف ريال سعودي وضاعفنا عدد الشركات الناشئة المقبولة في البرنامج، ومع الدعم الكبير من شريكنا ساب، نتوقع أننا سنمكِّن شركاتنا الناشئة من النمو بشكل أسرع وأقوى، وبالرغم من أن التمويل هو الأساس، إلا أننا نمضي إلى أبعد من ذلك؛ حيث إن الركيزة الأساسية لهذا البرنامج تتمثل في تزويد الشركات الناشئة بمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والإرشادية اللازمة".



من جانبها قالت الشريك المؤسس لشركة "يونيت إكس" أنكيتا شري: "التمويل الذي تلقيناه في البداية من" تقدّم" ساعد شركتنا الناشئة في العديد من الجوانب خاصة في تطوير الأعمال".



وأضافت: "في عام 2018 توصلنا إلى فكرة عمل برمجي واستخدمنا تمويل تقدم لتطوير أعمالنا والحصول على تراخيص برمجيات، ثم تمكنا من المشاركة في العديد من المعارض التجارية والتعرف على العملاء؛ حيث ساعدنا التمويل في تغطية التكاليف، كما قمنا بتعيين أشخاص لمساعدتنا في تسليم المشروع للعملاء، ولقد حصلنا على عميلنا الأول قبل تخرجنا من البرنامج".



وعلق نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب ماجد نجم قائلًا: "يمنح برنامج "تقدّم" فرصة فريدة لتمويل ودعم طموحات بعض المواهب الريادية المميزة، وبفضل دعم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نجح البرنامج في بناء إرث يفتخر به لضمان نجاح المشاريع التي تحتاجها مملكتنا من خلال حصولها على الدعم اللازم، ونتمنى للمشاركين في البرنامج هذا العام كل التوفيق والنجاح".



وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تخرج من "تقدّم" أكثر من 78 شركة ناشئة، وتم منح تمويل بقيمة 14 مليون ريال سعودي من غير رأس المال. ومن الأمثلة الناجحة على الشركات الناشئة السابقة: سديم، يونيت إكس، فهيم، ضاد، ساعي، وأجير. كما يثق كل من كاوست وساب بأن مجموعة الشركات الناشئة لهذا العام ستستمر في النجاح في مجالاتها المختلفة.



وتواصل جامعة الملك عبدالله لعب دور محوري في تنمية النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة بعد تخريج أكثر من 250 شركة ناشئة، ومساعدتهم على جمع أكثر من 60 مليون دولار من التمويل الاستثماري، وتوفير برامج تدريبية؛ حيث تستثمر الجامعة أيضًا في أعمال "تقدّم" الناشئة من خلال ذراع رأس المال الاستثماري التابع لها - صندوق جامعة الملك عبدالله للابتكار.