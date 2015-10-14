"أخضر 23" يواجه إندونيسيا في ختام الدورة الدولية بالصين

يلاقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الثلاثاء منتخب إندونيسيا في ختام منافسات الدورة الدولية الودية بالصين، التي يشارك فيها "الأخضر" ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وستقام المباراة عند الثالثة مساءً بتوقيت الصين (العاشرة صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" صباح اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، قُسّم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب الصين مرانًا استرجاعيًا، في حين طبّقت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.