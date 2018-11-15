إذاعة مدارس حائل الصباحية تحثّ الطلاب على متابعة أخبار الطقس أثناء رحلاتهم البرية

دعتهم إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية والحذر من السيول

وجّه مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني، بتخصيص برنامج الإذاعة المدرسية، يوم الخميس، في جميع المدارس بنين وبنات، على حث الطلاب والطالبات على متابعة الأخبار من الجهات "البيئة العامة للأرصاد وحماية والبيئة، والدفاع المدني" والجهات ذات العلاقة، أثناء خروجهم للتنزه والاستمتاع بالأجواء الجميلة بالمنطقة بعد هطول الأمطار هذه الأيام، والابتعاد عن الأماكن التي يَرِد تحذير من احتمال تعرضها لأمطار غزيرة أو سيول منقولة، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأن يتم تنبيه الطلاب بالابتعاد عن الأودية والأماكن المنخفضة عند هطول الأمطار، وعدم السباحة في السدود وتجمعات المياه، وكذلك عدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها؛ لما يترتب على ذلك من المخاطر، والمحافظة على نظافة الأماكن التي يرتادها المتنزهون، وعدم ترك النفايات في المكان عند مغادرته؛ فهو ملك للجميع، وليكن الشعار دائماً "ترك المكان أفضل مما كان".

وأكد "الثويني "أهمية تنبيه الطلبة بعدم قطع الأشجار أو العبث بالبيئة الطبيعية التي تُعَد ثروة للوطن، ومتنفساً للمواطن، ويمكن للطلبة التعاون والتنسيق مع أعضاء فريق حملة (حايل- تبي منا) البيئية التطوعية حول المحافظة على البيئة والعناية بها.