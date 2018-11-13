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الدمام.. إلزام المباني التجارية بتوفير مواقف لأصحاب الهمم

بالتعاون مع جمعية "سواعد".. في إطار مسؤولياتها الاجتماعية

قامت بلدية غرب الدمام -بالتعاون مع جمعية "سواعد"- بإشعار أصحاب المباني التجارية بنطاق البلدية لتوفير مواقف لأصحاب الهمم.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، قائلاً: إن هذا يأتي ضمن دور ومهام البلدية تجاه هذه الشريحة من المجتمع، وكذلك المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالبلدية، في السعي لإيجاد السبل الميسرة لإخواننا من أصحاب الهمم، بإلزام المباني التجارية بتوفير مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني التجارية.

وأضاف القحطاني: بلدية غرب الدمام بدأت بإشعار ملاك المباني التجارية بتوفير مواقف لذوي الهمم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

ودعا القحطاني ملاك المباني التجارية والمواقع الاستثمارية في نطاق البلدية، إلى التعاون في تحقيق هذا الهدف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام.. إلزام المباني التجارية بتوفير مواقف لأصحاب الهمم
سبق

قامت بلدية غرب الدمام -بالتعاون مع جمعية "سواعد"- بإشعار أصحاب المباني التجارية بنطاق البلدية لتوفير مواقف لأصحاب الهمم.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، قائلاً: إن هذا يأتي ضمن دور ومهام البلدية تجاه هذه الشريحة من المجتمع، وكذلك المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالبلدية، في السعي لإيجاد السبل الميسرة لإخواننا من أصحاب الهمم، بإلزام المباني التجارية بتوفير مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني التجارية.

وأضاف القحطاني: بلدية غرب الدمام بدأت بإشعار ملاك المباني التجارية بتوفير مواقف لذوي الهمم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

ودعا القحطاني ملاك المباني التجارية والمواقع الاستثمارية في نطاق البلدية، إلى التعاون في تحقيق هذا الهدف.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:00 PM

الدمام.. إلزام المباني التجارية بتوفير مواقف لأصحاب الهمم

بالتعاون مع جمعية "سواعد".. في إطار مسؤولياتها الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قامت بلدية غرب الدمام -بالتعاون مع جمعية "سواعد"- بإشعار أصحاب المباني التجارية بنطاق البلدية لتوفير مواقف لأصحاب الهمم.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، قائلاً: إن هذا يأتي ضمن دور ومهام البلدية تجاه هذه الشريحة من المجتمع، وكذلك المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالبلدية، في السعي لإيجاد السبل الميسرة لإخواننا من أصحاب الهمم، بإلزام المباني التجارية بتوفير مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني التجارية.

وأضاف القحطاني: بلدية غرب الدمام بدأت بإشعار ملاك المباني التجارية بتوفير مواقف لذوي الهمم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

ودعا القحطاني ملاك المباني التجارية والمواقع الاستثمارية في نطاق البلدية، إلى التعاون في تحقيق هذا الهدف.

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