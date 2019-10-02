أخضر الصالات يدشّن آخر مراحل الإعداد للتصفيات الآسيوية

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الإسباني لويس فونسيكا قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للالتحاق بالمعسكر التدريبي بمدينة الدمام، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات الأخضر في مرحلته الأخيرة لمنافسات تصفيات غرب آسيا التي ستقام بالعاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 16 إلى 27 من الشهر الجاري والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات تركمانستان 2020.

وضمت قائمة الأخضر 15 لاعباً على النحو التالي: أسعد السعد، وعبدالله الشمري، وعبدالله كردي، ومعاذ عسيري، وإبراهيم عسيري، ونواف عروان، وجوهر جماح، وعبدالإله العتيبي، ومحمد الخماس، وسلطان الدحيم، وعمر الدبل، وفيصل السلطان، ومحسن فقيهي، ومنصور الزهراني، وناصر الحارثي.

وتقرر أن يخوض المنتخب الوطني يومي الأحد والثلاثاء المقبل مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي تحضيراً لتصفيات غرب آسيا التي يحل فيها بالمجموعة الثانية بجانب منتخبات لبنان وقطر وعمان.