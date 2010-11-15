النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكني": استفادةُ 175 ألف أسرة منها 149 ألفًا سكنت منازلها خلال 10 أشهر

أكد استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 175.520 أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر؛ فيما بلغت أعداد الأسر التي سكنت منازلها 149.619 أسرة؛ وذلك استمرارًا لجهود "سكني" لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن رغبات الأسر المستفيدة من "سكني"، تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بواقع 77.847 أسرة، و52.339 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، ونحو 26.945 أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و18.389 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها؛ وذلك لتسريع تملك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي حقق مستهدفاته برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية خلال 4 سنوات من 47% إلى 60% في 2020.

ويوفر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"؛ فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا.

ويوفر "سكني" 106 مشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح "سكني" التعرف بشكل أفضل على كل الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.housing.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني": استفادةُ 175 ألف أسرة منها 149 ألفًا سكنت منازلها خلال 10 أشهر
سبق

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 175.520 أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر؛ فيما بلغت أعداد الأسر التي سكنت منازلها 149.619 أسرة؛ وذلك استمرارًا لجهود "سكني" لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن رغبات الأسر المستفيدة من "سكني"، تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بواقع 77.847 أسرة، و52.339 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، ونحو 26.945 أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و18.389 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها؛ وذلك لتسريع تملك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي حقق مستهدفاته برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية خلال 4 سنوات من 47% إلى 60% في 2020.

ويوفر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"؛ فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا.

ويوفر "سكني" 106 مشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح "سكني" التعرف بشكل أفضل على كل الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.housing.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
12:39 PM

"سكني": استفادةُ 175 ألف أسرة منها 149 ألفًا سكنت منازلها خلال 10 أشهر

أكد استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
38

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 175.520 أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر؛ فيما بلغت أعداد الأسر التي سكنت منازلها 149.619 أسرة؛ وذلك استمرارًا لجهود "سكني" لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن رغبات الأسر المستفيدة من "سكني"، تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بواقع 77.847 أسرة، و52.339 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، ونحو 26.945 أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و18.389 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها؛ وذلك لتسريع تملك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي حقق مستهدفاته برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية خلال 4 سنوات من 47% إلى 60% في 2020.

ويوفر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"؛ فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا.

ويوفر "سكني" 106 مشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح "سكني" التعرف بشكل أفضل على كل الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.housing.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,472
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,217

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة