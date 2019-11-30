النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقبل" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

قال: إنه يحب الخير لشعبه حازم على أعداء الوطن

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال "المقبل": إن "ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهُ الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع"، مستعرضاً مسيرة التطور والازدهار الذي تنعم به بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونفذت، محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وأكد أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظهُ الله- تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه، وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المقبل" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة
سبق

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال "المقبل": إن "ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهُ الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع"، مستعرضاً مسيرة التطور والازدهار الذي تنعم به بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونفذت، محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وأكد أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظهُ الله- تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه، وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
05:36 PM

"المقبل" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

قال: إنه يحب الخير لشعبه حازم على أعداء الوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
28

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال "المقبل": إن "ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهُ الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع"، مستعرضاً مسيرة التطور والازدهار الذي تنعم به بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونفذت، محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وأكد أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظهُ الله- تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه، وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,288
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,122
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,466

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة