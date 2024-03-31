إنقاذ وافد تعرض لحادث سقوط جمل على جسده بحفر الباطن

تعرض لإصابات عدة ونوّم أسبوعاً بالمستشفى وغادره بعده

أنقذ فريق طبي مكون من عدة تخصصات بمستشفى الملك خالد العام، وافداً تعرض لحادثة سقوط جمل على جسده، وهو ما أدى لتعرضه لكثير من الإصابات المتفرقة في جسده.

واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ المريض وهو في حالة حرجة، وبعد إجراء كل التحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة؛ تبين جود كسر في الغضاريف الضلعية وكدمة في الرئة اليمنى وإصابة بالرأس ونزيف تحت الملتحمة وكسر في الفقرات الظهرية، بالإضافة إلى إصابات أخرى طفيفة.

باشر الحالة فريق طبي مكون من ثلاثة تخصصات: جراحة الصدر وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون، وجرى تقديم كامل الخدمات العلاجية والإسعافية للمريض، ومن ثم إحالته للتنويم حيث مكث أسبوعاً كاملاً وغادر بعده المستشفى وهو بصحة جيدة.