6 مبتعثون يقدمون خدمات تطوعية خلال أزمة "كورونا" ببريطانيا

نادي الطلبة في ريدنج يقدم الخدمات لأكثر من 300 مبتعث ومبتعثة

التطوع في زمن الـ"كورونا" في بلد الابتعاث ليس مجرد عنوان لرواية، بل حقيقة قدّمها نادي الطلبة السعودي في مدينة ريدنج في بريطانيا، من خلال عمل منظم وخدمات للمبتعثين عبر فريق لا يتجاوز 6 من المبتعثين السعوديين، والذين ضربوا أروع صور التضحية لأجل زملائهم وأسرهم في بلد الابتعاث، فقد حرص أعضاء النادي السعودي في مدينة ريدنج البريطانية على طمأنة ومساعدة المبتعثين وأسرهم في بلد الابتعاث، وعملوا من خلال خطة وتنسيق مستمر مع السفارة السعودية والملحقية الثقافية؛ لتوفير كل ما يحتاجه المبتعثون في مدينة ريدنج.

وقد أطلق المبتعثون مبادرتين؛ الأولى تتضمن تأمين المتطلبات للأسر التي لا تقوى على الخروج، ولا تتوفر لديها وسائل مواصلات، حيث عمل فريق على تأمين الأغذية، وقسم آخر قام بتوزيع الكمامات والمعقمات على أكثر من 300 مبتعث وأسرهم في مدينة رينج.

جهود نادي الطلبة السعودي في ريدنج البريطانية تمثلت في خطة طوارئ وضعها فريق العمل المكون من 6 أشخاص، ما بين تنسيق وتواصل مع الجهات المختصة، والذي يقوم به رئيس النادي صقر النجران، ونائبه بندر العكشان، من حصر أعداد السعوديين من أصحاب الظروف الخاصة، والرفع بها للسفارة والملحقية، وتزويد المبتعثين وأسرهم بالتعليمات الصادرة من السفارة والملحقية، ونقل تصور عام للمبتعثين يومياً لجهات الاختصاص في السفارة السعودية، ومنسقتي القسم النسائي: نورة السلامة، وهنادي المحمدي واللتين عملتا كحلقة وصل بين المبتعثات والأسر وفريق التطوع؛ لتوفير ما تحتاجه الأسر، والفريق الآخر هو الفريق الذي اقتحم الصعاب وعمل كفريق طوارئ لتقديم أي احتياجات للأسر أو إرشادات والعون لكل المبتعثين المتمثل في المشرف الاجتماعي معاذ الرابغي، والمشرف الرياضي أحمد الغامدي.

وأوضح رئيس النادي السعودي في مدينة ريدنج صقر النجران أنه منذ بداية اجتياح "كورونا" بدأ النادي بالتواصل مع الملحقية السعودية والسفارة؛ لأخذ كل التوجيهات، وأيضاً التوضيح للمبتعثين الإجراءات الحكومية في بلد الابتعاث، والتي قامت بها الحكومة البريطانية، وأيضاً العمل على طمأنة المبتعثين. فيما كانت الخطة الثانية وذلك بعد تفاقم الجائحة، وهي التوعية وتوفير متطلبات الأسر من خلال فريق تطوعي من إدارة النادي يعملون على مدار الساعة؛ لتوفير كل ما يحتاجه المبتعثون، وأيضاً تم التنسيق مع أحد رجال الأعمال السعوديين، والذي وفّر معقمات وكمامات للمبتعثين في مدينة ريدنج، وقام الفريق بتوزيعها على الأسر بعد أن تم حصر أعداد المبتعثين وأسرهم في مدينة ريدنج.

وأضاف "النجران": التواصل والاجتماع بالسفير السعودي الأمير خالد بن بندر دائم ومستمر، وسؤاله عن جميع أحوال المبتعثين واحتياجاتهم، وكذلك الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز الردادي، وقدم "النجران" شكره للسفارة السعودية وللملحقية ولأعضاء النادي: بندر العكشان، ومعاذ الرابغي، وأحمد الغامدي، ونورة السلامة، وهنادي المحمدي.