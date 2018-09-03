5 حلول لإنهاء معاناة قرى "عياش أبو عريش" مع السيول

المحافظ وجّه بسرعة استكمال صيانة الطرق وتنفيذ الإنارة

وجّه محافظ أبوعريش محمد الشمراني، بلدية أبوعريش بإنهاء معاناة قرى عياش الناجمة عن تجمع مياه الأمطار، وانقطاع الطرق بقرية الكداري مدخل عياش، واستكمال صيانة الطرق، وتنفيذ الإنارة.

وطالب سكان قرى عياش بإنجاز الأسفلت بشكل يتناسب مع المواصفات والمقاييس إضافة إلى عدم وضع طبقة فوق الحفر والتشققات السابقة.

وتفقد المحافظ، أمس في جولة ميدانية، قريتي عياش والكداري، ووقف على معاناة الأهالي، واستمع لمطالب المواطنين، بحضور رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني، والمقاولين المنفذين، ومسؤولي المشاريع بالبلدية.

وتمثلت الحلول المقدمة لإنهاء معاناة أهالي عياش في "إعادة تصميم طريق قرية الكداري، وتصريف المياه من الموقع، وتحويله لمجرى الوادي، وسفلتة الطريق الرابط بين قريتي خضيرة والدوشية، وإنارة طريق قرية عياش، ووضع مطبات تهدئة لمنع التفحيط بالمركبات بالساحة المجاورة لمدرسة البنات بالقرية".

من جانبه، قال "القحطاني": تم تكليف المقاولين ببدء تنفيذ وإنجاز الأعمال المحددة بأقرب وقت، وقد تم تحديد إعادة طبقة إسفلت طريق الكداري لمنع تجمعات مياه الأمطار، وتصريف وتحويل مسار السيول للوادي، وإرساء مشروع الصيانة على إحدى الشركات لبدء عمل السفلتة والإنارة، وتنفيذ المطبات.

وأضاف: البلدية لاتدخر جهدًا في سبيل خدمة المواطنين بالمحافظة والقرى التابعة لها، وأنهم ماضون على تنفيذ المشاريع بأكمل وجه، والعمل على تطوير المحافظة، ومواكبتها للتنمية، وتحقيق تطلعات القيادة، ورؤية المملكة 2030.

وثمّن دعم محافظ أبوعريش محمد الشمراني، وأمين المنطقة نايف بن سعيدان، ومتابعتهما المستمرة لتنفيذ المشاريع، مطالبًا المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات لمعالجتها.