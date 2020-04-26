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"تعليم الرياض" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة قنوات التدريب

تضمّ عدة برامج اجتماعية وسلوكية ونفسية وتقنية متعلقة بالتربية الخاصة

أطلقت إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرحلة الثانية من مبادرة (قنوات التدريب) التي تضم عدداً من البرامج المتنوعة والهادفة اجتماعياً وسلوكياً ونفسياً وتقنياً المتعلقة بالتربية الخاصة.

وتستهدف المبادرة شاغلات الوظائف التعليمية (مشرفات تربويات/ معلمات الخدمات المساندة وبرامج دمج التوحد والتدريبات السلوكية وكذلك مرشدات الطالبات) وشاغلات الوظائف الإدارية، وكذلك أولياء أمور الطالبات ذوات الإعاقة.

وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن البرامج ستكون في استراتيجيات تعديل السلوك واستخدام المعززات، والاستشارة والعمل الجماعي ببرامج التربية الخاصة، وفي التعليم عن بعد وأهميته في العملية التعليمية، والتقييم الوظيفي للسلوك، وحماية الطفل والممارسات الأخلاقية، وخطة الطوارئ النموذجية، والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام التقنية في التعلم، والإشراف التربوي من خلال استراتيجية تدريب الأقران، وخلق بيئة دامجة واستراتيجيات تكييف وتعديل المناهج التعليمية، والأنماط الشخصية وفهم النفسيات، وفي إدارة الذات.

وبينت "الأحمد" أن البرامج سيتولى تنفيذها نخبة من المدربين والمدربات وفق جدولة زمنية محددة، كما يُتاح الالتحاق في البرامج من خلال زيارة موقع الإدارة أو مسح الباركود في بوستر البرامج.

تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة قنوات التدريب
سبق

أطلقت إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرحلة الثانية من مبادرة (قنوات التدريب) التي تضم عدداً من البرامج المتنوعة والهادفة اجتماعياً وسلوكياً ونفسياً وتقنياً المتعلقة بالتربية الخاصة.

وتستهدف المبادرة شاغلات الوظائف التعليمية (مشرفات تربويات/ معلمات الخدمات المساندة وبرامج دمج التوحد والتدريبات السلوكية وكذلك مرشدات الطالبات) وشاغلات الوظائف الإدارية، وكذلك أولياء أمور الطالبات ذوات الإعاقة.

وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن البرامج ستكون في استراتيجيات تعديل السلوك واستخدام المعززات، والاستشارة والعمل الجماعي ببرامج التربية الخاصة، وفي التعليم عن بعد وأهميته في العملية التعليمية، والتقييم الوظيفي للسلوك، وحماية الطفل والممارسات الأخلاقية، وخطة الطوارئ النموذجية، والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام التقنية في التعلم، والإشراف التربوي من خلال استراتيجية تدريب الأقران، وخلق بيئة دامجة واستراتيجيات تكييف وتعديل المناهج التعليمية، والأنماط الشخصية وفهم النفسيات، وفي إدارة الذات.

وبينت "الأحمد" أن البرامج سيتولى تنفيذها نخبة من المدربين والمدربات وفق جدولة زمنية محددة، كما يُتاح الالتحاق في البرامج من خلال زيارة موقع الإدارة أو مسح الباركود في بوستر البرامج.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:26 PM

"تعليم الرياض" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة قنوات التدريب

تضمّ عدة برامج اجتماعية وسلوكية ونفسية وتقنية متعلقة بالتربية الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرحلة الثانية من مبادرة (قنوات التدريب) التي تضم عدداً من البرامج المتنوعة والهادفة اجتماعياً وسلوكياً ونفسياً وتقنياً المتعلقة بالتربية الخاصة.

وتستهدف المبادرة شاغلات الوظائف التعليمية (مشرفات تربويات/ معلمات الخدمات المساندة وبرامج دمج التوحد والتدريبات السلوكية وكذلك مرشدات الطالبات) وشاغلات الوظائف الإدارية، وكذلك أولياء أمور الطالبات ذوات الإعاقة.

وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن البرامج ستكون في استراتيجيات تعديل السلوك واستخدام المعززات، والاستشارة والعمل الجماعي ببرامج التربية الخاصة، وفي التعليم عن بعد وأهميته في العملية التعليمية، والتقييم الوظيفي للسلوك، وحماية الطفل والممارسات الأخلاقية، وخطة الطوارئ النموذجية، والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام التقنية في التعلم، والإشراف التربوي من خلال استراتيجية تدريب الأقران، وخلق بيئة دامجة واستراتيجيات تكييف وتعديل المناهج التعليمية، والأنماط الشخصية وفهم النفسيات، وفي إدارة الذات.

وبينت "الأحمد" أن البرامج سيتولى تنفيذها نخبة من المدربين والمدربات وفق جدولة زمنية محددة، كما يُتاح الالتحاق في البرامج من خلال زيارة موقع الإدارة أو مسح الباركود في بوستر البرامج.

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