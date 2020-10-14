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بالأسماء.. أمانة المدينة تعلن تعويضات نزع ملكية عددٍ من المواطنين

من سنوات سابقة.. دعتهم أو ورثتهم أو وكلاءهم إلى المراجعة لاستكمال الصرف

كشفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة عن وجود مستحقات مالية (تعويضات ونزع ملكية) من سنوات سابقة لعددٍ من المواطنين والمواطنات.

ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمواطنات المذكورة أسماؤهم أو ورثتهم أو وكلاؤهم إلى مراجعة الإدارة المالية بالأمانة لاستكمال إجراءات صرف المستحقات، ويمكن الاستفسار والتواصل من خلال الاتصال بالرقمين التاليين: (0532585144 - 0148214232)

وأوضحت الأمانة في بيان تفصيلي أسماء المستحقين، وهم:

أمل علي حسن كردي

حمد عبدالله المحيسن

حمد محمد نهار البدراني

حمد عويض البدراني

ربيع عريمان حمد السحيمي

رقية بنت علي حسين سرتي

رقيه بنت الضيف محمود

سالم رباح السحيمي

سعد سعيد الحربي

سلمان فالح الجهني

سلمان معتق الرشيدي

سليم سويلم الفايدي

صالح سعيد فالح الصاعدي

صيفي مرزوق محمد العمري

عباس محمد عيسى صفرجي

عبدالرحمن حمزة عبدالمعطي عيسى

عبدالرحمن رهيدن سويلم السناني

عبدالرحمن غانم السحيمي

عبدالله محمد ياسين بخيت

عليثة ضيف الله الجهني

عماد عبدالغني عدنان عشقي

عويض زاكي خليفة السحيمي

عيد حسن عيد أبو عيفة

عيد عناية الله العلوي

غازي ماجد جدوع منصور الشريف

فاطمة بنت عبدالخير المولد

فاطمة بنت عباس محمد معوض

فضيضة بنت عائش العمري

فؤاد محمد ياسين بخيت

مانع بريكيت المطيري

متعب ذعار محمد الحربي

محمد إبراهيم النعمان

محمد علي عادل عزام

محمد عبدالقادر حسن زيد

محمد مطلق الجهني

شحيبة بنت غانم السهلي

عائشة بنت محمد نفاع السهلي

عبدالهادي محمد نفاع السهلي

عزيرة بنت محمد نفاع السهلي

ريا بنت محمد نفاع السهلي

مريم بنت محمد نفاع السهلي

مطيران عويض راشد الجهني

مفلح سافر صالح الجهني

ملفي نافع اللهيبي

مناور عوض منور المطيري

نجيان ضيف الله رشد الصاعدي

نصار محمد الرميح الشريف

هويدي مصلح مقبل الرحيلي

ورثة آمنة بنت محمد جبر

ورثة نغيمش مسعود الجهني

ورثة جابر علي الزير

ورثة محمد محمود السيسي

ورثة حمزة عبدالمطلب سمان

ورثة صالحة محمد إبراهيم مهندس

ورثة عبدالستار قاسم يوسف الميمني

ورثة علي حسن عبدالله الجرفي

ورثة عيد مسلم المعيرفي

ورثة محمد حمدان عشكان

ورثة حامد حمدان عشكان

ورثة تركي حمدان عشكان

ورثة محمد علي يوسف عشكان

ورثة منسي علي يوسف عشكان

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. أمانة المدينة تعلن تعويضات نزع ملكية عددٍ من المواطنين
سبق

كشفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة عن وجود مستحقات مالية (تعويضات ونزع ملكية) من سنوات سابقة لعددٍ من المواطنين والمواطنات.

ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمواطنات المذكورة أسماؤهم أو ورثتهم أو وكلاؤهم إلى مراجعة الإدارة المالية بالأمانة لاستكمال إجراءات صرف المستحقات، ويمكن الاستفسار والتواصل من خلال الاتصال بالرقمين التاليين: (0532585144 - 0148214232)

وأوضحت الأمانة في بيان تفصيلي أسماء المستحقين، وهم:

أمل علي حسن كردي

حمد عبدالله المحيسن

حمد محمد نهار البدراني

حمد عويض البدراني

ربيع عريمان حمد السحيمي

رقية بنت علي حسين سرتي

رقيه بنت الضيف محمود

سالم رباح السحيمي

سعد سعيد الحربي

سلمان فالح الجهني

سلمان معتق الرشيدي

سليم سويلم الفايدي

صالح سعيد فالح الصاعدي

صيفي مرزوق محمد العمري

عباس محمد عيسى صفرجي

عبدالرحمن حمزة عبدالمعطي عيسى

عبدالرحمن رهيدن سويلم السناني

عبدالرحمن غانم السحيمي

عبدالله محمد ياسين بخيت

عليثة ضيف الله الجهني

عماد عبدالغني عدنان عشقي

عويض زاكي خليفة السحيمي

عيد حسن عيد أبو عيفة

عيد عناية الله العلوي

غازي ماجد جدوع منصور الشريف

فاطمة بنت عبدالخير المولد

فاطمة بنت عباس محمد معوض

فضيضة بنت عائش العمري

فؤاد محمد ياسين بخيت

مانع بريكيت المطيري

متعب ذعار محمد الحربي

محمد إبراهيم النعمان

محمد علي عادل عزام

محمد عبدالقادر حسن زيد

محمد مطلق الجهني

شحيبة بنت غانم السهلي

عائشة بنت محمد نفاع السهلي

عبدالهادي محمد نفاع السهلي

عزيرة بنت محمد نفاع السهلي

ريا بنت محمد نفاع السهلي

مريم بنت محمد نفاع السهلي

مطيران عويض راشد الجهني

مفلح سافر صالح الجهني

ملفي نافع اللهيبي

مناور عوض منور المطيري

نجيان ضيف الله رشد الصاعدي

نصار محمد الرميح الشريف

هويدي مصلح مقبل الرحيلي

ورثة آمنة بنت محمد جبر

ورثة نغيمش مسعود الجهني

ورثة جابر علي الزير

ورثة محمد محمود السيسي

ورثة حمزة عبدالمطلب سمان

ورثة صالحة محمد إبراهيم مهندس

ورثة عبدالستار قاسم يوسف الميمني

ورثة علي حسن عبدالله الجرفي

ورثة عيد مسلم المعيرفي

ورثة محمد حمدان عشكان

ورثة حامد حمدان عشكان

ورثة تركي حمدان عشكان

ورثة محمد علي يوسف عشكان

ورثة منسي علي يوسف عشكان

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
12:04 PM

بالأسماء.. أمانة المدينة تعلن تعويضات نزع ملكية عددٍ من المواطنين

من سنوات سابقة.. دعتهم أو ورثتهم أو وكلاءهم إلى المراجعة لاستكمال الصرف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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2,771

كشفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة عن وجود مستحقات مالية (تعويضات ونزع ملكية) من سنوات سابقة لعددٍ من المواطنين والمواطنات.

ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمواطنات المذكورة أسماؤهم أو ورثتهم أو وكلاؤهم إلى مراجعة الإدارة المالية بالأمانة لاستكمال إجراءات صرف المستحقات، ويمكن الاستفسار والتواصل من خلال الاتصال بالرقمين التاليين: (0532585144 - 0148214232)

وأوضحت الأمانة في بيان تفصيلي أسماء المستحقين، وهم:

أمل علي حسن كردي

حمد عبدالله المحيسن

حمد محمد نهار البدراني

حمد عويض البدراني

ربيع عريمان حمد السحيمي

رقية بنت علي حسين سرتي

رقيه بنت الضيف محمود

سالم رباح السحيمي

سعد سعيد الحربي

سلمان فالح الجهني

سلمان معتق الرشيدي

سليم سويلم الفايدي

صالح سعيد فالح الصاعدي

صيفي مرزوق محمد العمري

عباس محمد عيسى صفرجي

عبدالرحمن حمزة عبدالمعطي عيسى

عبدالرحمن رهيدن سويلم السناني

عبدالرحمن غانم السحيمي

عبدالله محمد ياسين بخيت

عليثة ضيف الله الجهني

عماد عبدالغني عدنان عشقي

عويض زاكي خليفة السحيمي

عيد حسن عيد أبو عيفة

عيد عناية الله العلوي

غازي ماجد جدوع منصور الشريف

فاطمة بنت عبدالخير المولد

فاطمة بنت عباس محمد معوض

فضيضة بنت عائش العمري

فؤاد محمد ياسين بخيت

مانع بريكيت المطيري

متعب ذعار محمد الحربي

محمد إبراهيم النعمان

محمد علي عادل عزام

محمد عبدالقادر حسن زيد

محمد مطلق الجهني

شحيبة بنت غانم السهلي

عائشة بنت محمد نفاع السهلي

عبدالهادي محمد نفاع السهلي

عزيرة بنت محمد نفاع السهلي

ريا بنت محمد نفاع السهلي

مريم بنت محمد نفاع السهلي

مطيران عويض راشد الجهني

مفلح سافر صالح الجهني

ملفي نافع اللهيبي

مناور عوض منور المطيري

نجيان ضيف الله رشد الصاعدي

نصار محمد الرميح الشريف

هويدي مصلح مقبل الرحيلي

ورثة آمنة بنت محمد جبر

ورثة نغيمش مسعود الجهني

ورثة جابر علي الزير

ورثة محمد محمود السيسي

ورثة حمزة عبدالمطلب سمان

ورثة صالحة محمد إبراهيم مهندس

ورثة عبدالستار قاسم يوسف الميمني

ورثة علي حسن عبدالله الجرفي

ورثة عيد مسلم المعيرفي

ورثة محمد حمدان عشكان

ورثة حامد حمدان عشكان

ورثة تركي حمدان عشكان

ورثة محمد علي يوسف عشكان

ورثة منسي علي يوسف عشكان

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